Multan a los cuatro turistas extranjeros que usaron motos de agua en el río Futaleufú y al guía que los habría traído

Polémica generó una serie de registros viralizados por redes sociales que mostraban a turistas extranjeros navegando en el río Futaleufú utilizando motos acuáticas.

En los vídeos es posible observar a cuatro sujetos utilizando estos vehículos en el cuerpo de agua ubicado en la región de Los Lagos.

También en redes sociales se subieron videos con personas advirtiendo a los turistas que estaban cometiendo una infracción si usaban los vehículos en el río.

Incluso, también abordaron a un guía chileno que habría supuestamente llevado a estas personas al lugar, el que se justificó señalando que a él “solo lo habían contratado” y que le pagaban “por llevar la camioneta”.

Tras conocerse los hechos, al lugar llegaron Carabineros y personal del municipio de Futaleufú para fiscalizar la situación, la que enfatizaron está “estrictamente prohibida”.

Según la Ordenanza de Medio Ambiente del municipio, en su artículo 24, se “prohíbe la utilización de motos acuáticas en ríos, lagos y lagunas, y el uso de motores en los ríos Futaleufú y Espolón”.

“Estamos junto con Carabineros fiscalizando a estas personas por haber incumplido esta norma que les impide realizar este tipo de navegación. Es importante que los vecinos hagan su denuncia. Nosotros estamos al pendiente de los requerimientos de las empresas turísticas, de las personas que viven a orillas del río y de los habitantes de nuestra comuna, pero lo más importante es denunciar lo que pasa en nuestra comuna”, explicó el director de Seguridad del municipio, Carlos Espinoza.

Por su parte, en un registro exhibido por Meganoticias, el alcalde de la comuna, Fernando Grandón, explicó los problemas que acarrea el uso de las motos de agua en el mencionado cauce fluvial.

“Tenemos una ordenanza municipal que prohíbe el ingreso de motos de agua por lo poderoso de sus motores. La velocidad que toman estas máquinas en el agua son altísimas y pueden producir accidentes con las otras balsas que son más débiles y más frágiles porque son realmente botes inflables. Por lo tanto, por seguridad, por tranquilidad y también por la preservación ecosistémica y del daño que hacen este tipo de motores, es que nuestra ordenanza los tiene prohibidos”, detalló el jefe comunal.