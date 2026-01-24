Mineduc y Junaeb ponen en marcha en Tomé la primera Escuela Abierta de Emergencia para niños afectados por incendios

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, encabezaron este sábado en Tomé el inicio de la primera Escuela Abierta Junaeb de Emergencia y del programa “Jardín Sobre Ruedas” de Fundación Integra, dispositivos orientados a niños y niñas afectados por la emergencia en la zona.

La actividad se desarrolló en el Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería, en Punta de Parra, espacio facilitado para implementar estas acciones de apoyo educativo y psicosocial.

Cataldo explicó que el foco está puesto en el bienestar emocional de los menores, señalando que “estos espacios permiten sacar a los niños del contexto más duro de la emergencia, que puedan jugar, compartir y ser observados por equipos profesionales en lo socioemocional”.

Asimismo añadió que esta estrategia ya forma parte del modo en que el Estado enfrenta catástrofes, apuntando a que “ se ha consolidado como parte del abordaje de cualquier emergencia ”.

En paralelo, Junaeb ha desplegado apoyo alimentario y beneficios estudiantiles. Según informó el titular del Mineduc, ya se han entregado más de 20 mil raciones de comida, cifra que podría aumentar en los próximos días.

Por su parte, la directora nacional de Junaeb indicó que se entregarán insumos escolares a las familias afectadas, lo que se suma a becas de educación básica, media y superior, así como la renovación gratuita de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) para quienes la perdieron durante los incendios.

“Son medidas que buscan mitigar el impacto de esta emergencia”, sentenció.