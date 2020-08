Indagan vínculo de atentados explosivos en Arauco con robo a empresa

El fenómeno de la violencia rural también tiene una expresión en la Región del Biobío, específicamente en una provincia: Arauco. Es una zona que ha registrado los hechos más violentos de las últimas jornadas, que incluyen las quemas de tres escuelas.

La fiscal regional Marcela Cartagena, y quien también participó en la comisión del Senado que el martes abordó esta materia, indicó que “tenemos un fenómeno que se desarrolla durante los años, pero creo que vale la pena llamar la atención de esta comisión y de Interior, en que este año 2020 esto se ha exacerbado de manera importante. Hemos tenido atentados explosivos que no habíamos visto antes”.

Desde el 26 de marzo que se han registrado tres ataques con explosivos en la zona. El primero fue a una torre de Entel, el segundo afectó el Puente Lleu Lleu y el último afectó a la empresa Claro, en Tirúa.

Estos ataques preocupan por el alto poder de daño que tienen los explosivos. Por lo mismo, se está indagando desde dónde se sustrajeron estos elementos.

La fiscal Cartagena explicó que “estamos investigado estos tres atentados explosivos en relación a la sustracción de explosivos que hubo en noviembre de 2019 y que nos preocupa. Agregar que a propósito de lo acontecido en el puente Malleco, hemos tomado contacto con La Araucanía para coordinar que esa investigación también pudiera tener que ver con esta sustracción de explosivos”.

En el atraco que mencionó Cartagena, un grupo de 15 encapuchados asaltó una caravana de camiones de una empresa que transportaba 200 barras de amongelatina y 100 metros de cable detonante, los que iban a ser usados para extraer piedra laja desde cerros.

La fiscal también advirtió sobre la gravedad de los atentados a tres escuelas rurales durante los últimos dos meses, por lo que manifestó que “no tenemos dificultades para el trabajo desde lo técnico, lo hemos conversado con el subsecretario Galli, pero sí hemos tenido dificultades para ir desarrollando la labor investigativa, dada la grave alteración del orden público que sufre la provincia de Arauco. Eso es un hecho”.

Subrayó que “disparos, cortes de caminos, son situaciones permanentes que están ocurriendo y yo no puedo decirle que eso no interfiere en la labor investigativa”.

El gobernador de Arauco, Óscar Muñoz, sostuvo que a raíz del incremento de hechos de violencia se reforzó y desplegó servicios policiales “de manera de prevenir que ocurran las lamentables imágenes que vimos en La Araucanía. Hemos visto un recrudecimiento de la violencia, lo hemos visto al menos en la provincia y esto se debe a las personas que hay en las cárceles, tanto condenadas como imputadas”.

Toma de municipio

El edificio municipal de Tirúa fue tomado este miércoles por un grupo de personas, quienes se manifestaron en apoyo a los presos que se encuentran en huelga de hambre. El alcalde Adolfo Millabur manifestó que optará por el diálogo, para evitar hechos similares a lo ocurrido en La Araucanía. “Las autoridades de gobierno regional y provincial me han pedido que dé la orden de desalojo , pero no tengo el ánimo ni la voluntad de llegar a eso, porque lo importante es el diálogo, por el otro camino ya sabemos el desenlace. Los que están en la toma y yo no queremos algo que signifique agravar más la situación de conflicto que estamos viviendo en la zona”.