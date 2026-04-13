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    Informe de la Subsecretaría de Prevención del Delito: en la última semana hubo 21 víctimas de homicidios consumados

    Asimismo, la autoridad Ana Victoria Quintana informó que, en relación al año pasado, este 2026 hay "una variación en negativo, es decir, hay menos víctimas en un 12,8%".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen referencial. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La Subsecretaría de Prevención del Delito entregó las cifras preliminares sobre víctimas de homicidios consumados de la última semana, tal y como se comprometió el gobierno, detallando que desde el lunes 6 hasta el mediodía del domingo 12 de abril las víctimas fueron 21.

    Al respecto, la subsecretaria Ana Victoria Quintana explicó que el análisis está a cargo del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (CPHDV), que entrega cifras de homicidios consumados, a diferencia del sistema que tiene Carabineros, que incluye los delitos de carácter frustrado y también de denuncias sobre ello.

    “Tenemos, dentro de este consolidado que tienen ustedes, el año pasado 312 víctimas a la fecha; de acuerdo a la información preliminar que nosotros contamos, tenemos 272 víctimas a la fecha. Eso implica una variación en negativo, es decir, hay menos víctimas de aproximadamente un 12,8%. Como les vuelvo a señalar, esta variación y el número de víctimas que tenemos este año es preliminar; pudiera eventualmente existir un cambio”, detalló la subsecretaria.

    Respecto a la cifra semanal, Quintana señaló que “esta semana que nosotros tenemos registrada desde el día 6 de abril hasta el mediodía del 12 de abril, es decir, hasta ayer al mediodía, nos registraba 21 víctimas. El año pasado nos registraba 20 víctimas. Por tanto, tenemos un incremento de una víctima en relación al año pasado con el mismo corte y el mismo horario de corte”.

    “Tenemos una ministra de Seguridad que trabaja mucho en terreno, que se encuentra habitualmente en los lugares de ocurrencia de este tipo de ilícitos, pero también donde opera el crimen organizado. Además, tenemos como enfoque el fortalecimiento de las policías”, explicó la subsecretaria respecto a las acciones que se llevan a cabo para prevenir este tipo de delito.

    Se encuentran en este momento en proceso de transferencia aproximadamente 4.800 millones de pesos destinados a la adquisición de material tecnológico por parte de la policía y no solamente tecnológico, sino que también material de seguridad, vehículos blindados, vehículos todoterreno, chalecos antibalas, cámaras con visión nocturna, etc.”, recalcó la autoridad.

    Más sobre:HomicidiosHomicidios consumadosVíctimasPrevención del DelitoSubsecretaríaAna Victoria Quintana

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