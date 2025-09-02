SUSCRÍBETE
Nacional

Ingresaron usando control remoto: sujetos asaltan a empresaria china dentro de su edificio en Santiago y huyen con $ 200 millones

Personal de la PDI indaga robo a mano armada que afectó a la víctima en el estacionamiento subterráneo del inmueble, en momentos en que se dirigía a su vehículo junto a su hija menor de edad.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios

Personal de la PDI investiga el robo de $ 200 millones que sufrió una mujer de nacionalidad china en el estacionamiento subterráneo del edificio donde reside en calle Zenteno, en la comuna de Santiago, en momentos en que se dirigía a su automóvil junto a su hija, para ir a dejarla al colegio y trasladarse luego al banco a depositar el dinero.

Según datos de la investigación, los asaltantes llegaron en un vehículo al edificio, y portaban un control remoto con el que abrieron el portón para ingresar al estacionamiento.

El inspector Felipe Garrido de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Metropolitana Centro-Norte, señaló que “a eso de las 9:00 horas, en circunstancia que la víctima, ciudadana de nacionalidad china, se dirigía hasta su vehículo estacionado en el piso -3 de su edificio, con el objetivo de depositar la suma de 200 millones de pesos de dinero en efectivo, proveniente de la empresa que administra, es abordada por dos sujetos, quienes se encontraban en un segundo vehículo que ya estaba en el lugar”.

Ahí, intimidaron a la mujer y a su hija menor de edad con armas de fuego, para luego robarle el dinero y huir hasta el piso -2, donde los esperaban dos motocicletas, las que abordaron para darse a la fuga en dirección desconocida.

En declaraciones a 24H, la mujer afectada dijo pensar que los asaltantes conocían sus movimientos. “Yo creo que alguien sabe cómo manejo mi horario”, sostuvo la víctima del robo.

Detectives de la Biro Metropolitana Centro-Norte revisaron los registros de cámaras de seguridad del lugar y tomaron declaraciones a las víctimas y a testigos del hecho, mientras que personal del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) Central realizó pericias al vehículo que abandonaron los delincuentes para intentar identificarlos y dar con su paredero.

