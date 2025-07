Inspeccionar el embalse Los Leones: la sugerencia de la PDI que no se consideró en la búsqueda de María Ercira

Uno de los puntos centrales en la búsqueda de María Ercira Contreras (86), la adulta mayor cuyo rastro se perdió totalmente el 12 de mayo de 2024, ha estado concentrado en los alrededores del fundo Las Tórtolas y el canal Waddington.

Después de todo, de acuerdo a los escasos registros de cámaras que se han podido pesquisar de esa tarde, la mujer caminó por el sector de los estacionamientos hacia un sector agreste que colinda con el restaurante donde la familia fue a celebrar el Día de la Madre. Misma zona que tiene ese canal de regadío en sus alrededores y que atraviesa varias comunas de la Región de Valparaíso.

La Policía de Investigaciones (PDI) ha realizado varios trabajos en ese sector, con equipos especializados y drones. Diligencias que hasta ahora no han arrojado resultados positivos. De hecho, en una de esas labores la PDI realizó varias sugerencias, no siendo atendidas hasta ahora.

Así fue como 40 detectives de unidades de Viña del Mar, Calera, Quillota, Villa Alemana, Quilpué, Quintero, Concón y Limache recorrieron un trayecto que abarca 59 hectáreas en una de las búsquedas. “Dicho sector geográfico mantiene tramos de difícil acceso por la gran cantidad de vegetación y delimitaciones que dividen los terrenos mayormente particulares, motivo por el cual, de acuerdo a la evaluación de riesgo, se determinó el uso de elementos de protección personal para los funcionarios policiales", dice el documento policial al cual tuvo acceso La Tercera.

La sugerencia de la PDI

En el mismo informe se caracterizan los terrenos que son de interés policial: “De igual manera, en relación al Polígono N° 02, mantiene una condición de complejidad como zona agreste, en particular por la alta vegetación de tipo esclerófilo, matorrales del tipo acacia y algunos paños con árboles de tunas , además como característica geográfica mantiene una pendiente sobre los 40°, cotas que ascienden de los 200 a 400 metros de altura, y quebradas presentes en la zona que dificultan el acceso y el recorrido en toda el área, siendo un área de riesgo para su desplazamiento".

Justamente, esas mismas complejidades hacen que, para la familia, el sector no haya sido rastreado debidamente y el Ministerio Público debiera hacer una “rebúsqueda desde cero” en esa zona.

Una de las dificultades de los detectives se dio en el sector de embalse Los Leones, donde no pudieron ingresar a revisar: “Pertenece a un conjunto privado de propiedades de parcelas, no se logró acceder en su totalidad (...). Lugar en el cual no se realizan labores de mantención por parte del personal del canal Waddington, no fue posible ingresar ya que el lugar mantiene una amplia vegetación con espinas y de difícil acceso por cuanto se mantienen con cercos de madera y mallas de fierros”.

Allí también los policías acudieron con perros entrenados en labores de búsqueda de material biológico en el terreno. En total se rastrearon 80,5 hectáreas con personal policial que también viajó desde Santiago. Pese a que “no se obtuvieron resultados positivos en cuanto al hallazgo de la persona desaparecida”, hay una conclusión que para la familia debiese ser considerada. Y esta tiene relación con la limpieza del sector, donde los PDI no pudieron ingresar.

“En virtud a lo indicado por el Equipo N° 04, quienes desarrollaron un rastreo acuático desde el embalse Los Leones, se sugiere al oficial de caso, si lo tiene a bien, solicitar coordinar a través de una medida intrusiva la limpieza desde el repartidor Lliu-Lliu con un radio de un kilómetro y realizar una inspección al embalse Los Leones”, dice el texto.

¿La chaqueta de María Ercira a la venta en Facebook?

En julio del año pasado, una publicación en Facebook, específicamente en Market Place, llamó la atención de la familia de la mujer.

Se trataba de una chaqueta que a simple vista era la misma que había usado la adulta mayor el día que desapareció.

La familia dio aviso a la Fiscalía, la que inició labores de búsqueda de la persona que vendía la prenda bajo el perfil de Paly Strange. La chaqueta tenía un valor de $10.000. El 23 de julio tres detectives llegaron hasta la casa de la mujer, pero no la encontraron. Estaba su padre, un hombre de 55 años, que les dijo a los policías que su hija estaba en un procedimiento médico producto de complicaciones en su embarazo.

Posteriormente, los detectives tomaron declaración a la mujer, quien señaló que era comerciante y que había comprado la chaqueta en abril, en la feria Aconcagua a $3.000. “Es importante consignar que no mantengo recibo ni boleta de la compra, ya que como indiqué anteriormente la compré en la feria Aconcagua de Quillota”, dijo la mujer a los policías.

Los funcionarios incautaron la prenda color café y marca Basement. En ese momento, se lee en la información policial, tenía “un fuerte olor a detergente”. Pese a todo, los investigadores descartaron que se tratara de la chaqueta de María Ercira.

Diligencias pendientes

Para el abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, son varias las diligencias que se mantienen pendientes en la investigación y que debiesen arrojar resultados en los próximos días. En diálogo con este medio, Manríquez dice que falta ubicar y tomar declaración de trabajadores haitianos que hacían labores en la zona y que se fueron, análisis de los saltos de cámara del fundo e informe del CAVAS que invitó a la familia a practicarse exámenes y contestar algunas preguntas.

“Están pendientes también diligencias de precisión respecto de algunos dichos de trabajadores que señalan que por encargo de personal del campo, eventualmente, se habría ocultado información del hecho . No sabemos si eso es verdad o no”, dice Manríquez.

Por último, el abogado señala que están esperando “un último dato” para hacer diligencias cercanas al campo, “donde podría haber algún indicio y generarse algún hallazgo”.