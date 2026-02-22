SUSCRÍBETE
    Intento de robo a Banco Estado de San Diego con Placer deja daños por 30 millones de pesos

    Los destrozos causados por la banda delictual se debieron a sus intentos por desactivar el sistema de vigilancia, según informó la PDI.

    Por 
    Diego Quivira

    Un grupo de personas forzó la chapa de ingreso a una sucursal de Banco Estado, ubicado en San Diego con Placer, en el centro de Santiago, Región Metropolitana.

    El comisario Sebastián Cárcamo, de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI), explicó que “en el lugar, estas personas desconocidas se dedicaron a desconectar el sistema de televigilancia, causando múltiples daños al interior de la sucursal”.

    Luego de esto, el comisario informó que “las personas huyeron del lugar”, siendo las razones de su huida uno de los ejes de la investigación de la brigada especializada en robos.

    En su entrada forzada, y al intentar desactivar el sistema de vigilancia, el grupo de personas causó daños al interior del Banco Estado que rodean los 30 millones de pesos.

    Lee también:

