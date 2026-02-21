Capturan a menor de edad con orden de detención vigente por homicidio en Puente Alto en 2025

La Policía de Investigaciones (PDI) logró durante la jornada del viernes la captura de un menor de edad que contaría con dos órdenes de detención vigentes por homicidio y robo con violencia , hechos ocurridos durante 2025.

Según lo detallado por la policía civil, el adolescente fue detenido en el sector de El Castillo, en la comuna de La Pintana, luego que en un principio intentara huir de la policía.

Al respecto, el subcomisario Franco Valenzuela, de la Brigada de Homicidios Sur, entregó más antecedentes sobre la imputación por homicidio en contra del detenido.

Según relató, el hecho ocurrió el pasado 20 de diciembre en la calle Coquimbo, en la comuna de Puente Alto. En ese lugar se había realizado una fiesta publicitada en redes sociales a la que habría asistido el detenido.

“En ese contexto, a las afueras del inmueble, en horas de la madrugada, se generó una riña, circunstancia en la cual el imputado extrajo de sus vestimentas un arma de fuego de fabricación artesanal, tipo escopeta, con la cual efectuó un disparo, cuyos proyectiles balísticos impactaron a una persona de sexo femenino”, detalló sobre el ataque Valenzuela.

La víctima recibió proyectiles en su rostro, zona cervical y en el tórax. A pesar de recibir atención médica en el Hospital Sótero del Río, finalmente falleció.

PDI

Conocido este hecho, la policía inició una investigación que llevó a la irrupción de la PDI en dos inmuebles en La Granja y La Pintana a principios de febrero. A pesar de no lograr su captura, habrían encontrado la presunta arma homicida y munición de calibre 12.

“De igual forma, detectives de esta unidad policial continuaron con diligencias tendientes a la ubicación del imputado y es así que el día 20 de febrero del año 2026, en el sector de El Castillo, comuna de La Pintana, lograron ubicarlo. Al percatarse de la presencia policial, procedió a huir de los detectives. Sin embargo, lograron darle alcance y proceder a su detención”, relató Valenzuela.

El joven, quien además de las dos órdenes de detención vigentes presentaba antecedentes penales previos por robo con violencia, fue formalizado este sábado en el Juzgado de Garantía de Puente Alto.

El tribunal determinó como medida cautelar la internación provisoria mientras dure la investigación.