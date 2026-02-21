Encarcelan a sujeto imputado por la muerte de su amigo en San Ramón: fallecido estaba con la expareja del agresor

En prisión preventiva fue dejado este sábado el sujeto capturado durante la tarde del viernes en La Cisterna, en la zona sur de la Región Metropolitana, imputado por la muerte de un amigo suyo en San Ramón en circunstancias que se encuentran en investigación.

Según los antecedentes manejados por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), el hecho violento se habría desarrollado durante la tarde del 16 de febrero pasado, alrededor de las 15:00 horas.

Aquella jornada, el imputado habría ingresado a la casa de una expareja, lugar donde se habría encontrado con la víctima. Al descubrirlos, habría discutido con el fallecido y posteriormente lo habría atacado con un cuchillo.

Según detalló el fiscal Renzo Razeto, de la Fiscalía Metropolitana Sur, el agresor habría propinado al fallecido al menos 10 puñaladas con un cuchillo que había sacado de su ropa. La víctima había logrado en un principio huir, pero mientras se encontraba todavía en el piso, el agresor le habría propinado también distintos golpes en su cabeza.

La PDI señaló que el atacante no habría herido en ningún momento a la mujer y que tras las agresiones al fallecido habría huido del lugar. Fue capturado el viernes en La Cisterna por personal de la policía civil.

“El hecho fue formalizado por el delito, como se refirió, de homicidio calificado, quedando el imputado en prisión preventiva con un plazo de investigación de 120 días”, agregó, respecto al resultado de la audiencia de esta jornada, Razeto.