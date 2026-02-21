Dejan en internación provisoria a adolescente imputado por la muerte de su padre en la Plaza de Armas de Tomé

Dejan en internación provisoria a adolescente imputado por la muerte de su padre en la Plaza de Armas de Tome. Imagen referencial.

Durante la jornada del viernes fue formalizado el menor de 15 años detenido el pasado martes en Tomé, región del Biobío, imputado por la muerte de su padre en plena Plaza de Armas de la ciudad.

Según los antecedentes compartidos por Carabineros esa jornada, el hecho de violencia se habría registrado cerca de las 18:00. A esa hora, el imputado supuestamente habría atacado a su progenitor con un arma cortopunzante. Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima finalmente falleció.

Mientras tanto, el joven imputado habría huido del lugar y sido finalmente capturado por la ya mencionada institución policial solo horas después.

Su formalización se desarrolló durante la jornada del viernes en el Juzgado de Garantía de la ciudad. Según informó el Poder Judicial, la magistrada María Carolina Torrealba habría ordenado el ingreso de C.A.H.H. al Centro de Internación Provisoria de Coronel.