Gobierno confirma que megarreforma será ingresada este miércoles al Congreso

En medio de las dudas por el ingreso del proyecto de Reconstrucción Nacional al Congreso, esta jornada dos ministros de Estado confirmaron que la megarreforma será ingresada esta semana.

“El proyecto, como les señalé, mañana va a ingresar a la Cámara de Diputados e iniciará su trámite legislativo” , aseguró el titular de Interior, Claudio Alvarado, en las dependencias del Parlamento.

Asimismo, el jefe del gabinete de José Antonio Kast, abordó las conversaciones que el Ejecutivo ha sostenido con distintas bancadas, como el PPD, el PDG y la DC, para reunir los apoyos necesarios para la aprobación de la iniciativa gubernamental.

“Es total y absolutamente elegible que todos los sectores políticos tengan aspiraciones respecto a determinados temas y un gobierno que se presida de tal siempre tiene que escuchar, analizar, ponderar y definir qué cosas eventualmente se pueden considerar que vayan en mejora de una idea central como es este proyecto”, acotó.

Por su parte, con respecto al ingreso del proyecto, la portavoz del Ejecutivo, Mara Sedini, sostuvo desde La Moneda que “el Presidente fue muy claro en decir que el proyecto iba a ingresar esta semana y esos plazos los vamos a cumplir”.

La vocera de gobierno, Mara Sedini. MARIO TELLEZ

“El proyecto de Reconstrucción tiene el objetivo de mejorar la vida de los chilenos, de que Chile retome la vida del crecimiento, mejoremos y aumentemos el empleo, lleguemos a más empleo formal, beneficiemos a los adultos mayores”, destacó la ministra.

En ese sentido, defendió que el gobierno ha priorizado el trabajo prelegislativo para reunir el mayor respaldo posible.

“Para nosotros es muy relevante el trabajo prelegislativo que hemos realizado en torno a este proyecto. Nos hemos juntado con las bancadas oficialistas, con bancadas de la oposición. Hemos conversado con distintos gremios, como ministros, como comité político, el mismo Presidente, hemos estado avanzando para que este proyecto salga lo mejor posible, con los mayores apoyos, porque necesitamos que salga bien y salga rápido una vez que ingrese”, declaró.

¿Qué dice el Presidente?

Minutos después de la afirmación de Alvarado, el Presidente José Antonio Kast fue abordado por la prensa a propósito del mismo tema.

“Nosotros estamos tratando de recoger todas las inquietudes que se van planteando Y es una característica del gobierno de tratar de aunar todas las voluntades y después será el Congreso quien tiene que tomar una decisión final”, dijo el Mandatario antes de ingresar al Ministerio de Obras Públicas (MOP).

“Esperamos que el ingreso sea mañana, pero como le digo, hemos ido recogiendo distintas inquietudes, han habido distintas reuniones, presentaciones, y creo que importante es recoger todo eso y que después sea el Congreso el que libremente diga qué opina del proyecto que se va a ir usando”, añadió.

Con respecto a los dichos del Ministro de Vivienda, Iván Poduje, instando la aprobación del proyecto, sostuvo: “A todos nos preocupan los plazos y en eso comparto con el ministro de Vivienda, que es urgente que tomemos conciencia de que hay una situación fiscal compleja, como lo hemos venido planteando desde el inicio”.

“Nunca hemos negado que hay una situación nacional compleja y que esperamos que el Congreso también tenga esa conciencia y que nos colabore, porque esto es ayuda directa a las Pymes. Es protección directa al trabajo formal, es abrir las puertas a mayor inversión y la mayor inversión es más trabajo. Ese es el único llamado que le puedo hacer al Congreso, que se haga con diligencia, con prontitud”, cerró el Presidente.