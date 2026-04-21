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    Poduje y llamado a la aprobación de la ley miscelánea del gobierno: “Se me acaba la plata para la reconstrucción el 30 de abril”

    Una de los principales ejes abordados en los más de 40 puntos que incluye la iniciativa del Ejecutivo es la financiación de las reconstrucciones de las viviendas afectadas por incendios en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    En una semana en que se espera el ingreso del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, enfatizó su relevancia para que su cartera tenga los recursos necesarios para la reconstrucción de las viviendas afectadas por los incendios en Valparaíso en 2024; además de Ñuble y Biobío el 2026.

    Este llamado surge en un contexto en que desde la misma cartera también han señalado que la exigencia por parte de Hacienda de recortar un 3% del presupuesto solamente aumentaría el déficit en el Minvu.

    “En todas las reconstrucciones de la historia moderna reciente se hacen leyes especiales. Uno no puede financiar la reconstrucción con recursos regulares porque es un evento catastrófico, inesperado, y obviamente no es regular. Por lo tanto, siempre se hace. Así que nosotros esperamos que se apruebe para poder reconstruir”, señaló Poduje en una entrevista con radio Duna.

    Leí en el diario que se va a aprobar en septiembre. No nos sirve. A mí se me acaba la plata para la reconstrucción el 30 de abril. Así que necesito la plata para reconstruir antes”, agregó el secretario de Estado.

    Consultado sobre cómo operarán, Poduje enfatizó que es un tema que deberá ser resuelto desde Hacienda. “Él (Jorge Quiroz) me tendrá que pasar la plata para que nosotros podamos reconstruir el 30 de abril, porque usted comprenderá que yo no le voy a decir a 20 mil personas del Biobío que no tenemos recursos para construir y bajar las casas paradas, porque esa es la realidad”, enfatizó.

    Eso es un asunto que tiene que resolver el Ministerio de Hacienda. Nosotros contamos con que eso va a ser así y que vamos a poder reconstruir las casas como espera la familia y además como lo comprometió el Presidente y nosotros mismos”, agregó al respecto.

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    Más sobre:ViviendaMinvuIván PodujeReconstrucción NacionalPresupuesto

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