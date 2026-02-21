Niña de cuatro años fallece en accidente automovilístico en Arica

Personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros se encuentra indagando un fatal accidente en la Región de Arica y Parinacota, donde falleció una menor de cuatro años.

El vehículo volcó a un costado de la ruta tras una colisión, durante la noche del pasado viernes, en el kilómetro cinco de la ruta internacional 11-CH.

Todos los ocupantes del auto en el que se encontraba la víctima quedaron con lesiones. Eran tres pasajeros menores de edad, más la madre, quien conducía.

La investigación del accidente proviene de una instrucción de la Fiscalía de Arica y, según pudo averiguar La Tercera, hasta el momento el conductor del otro vehículo implicado seguiría prófugo.