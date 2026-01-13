Fatal accidente en Arica: colisión entre bus y camión deja dos fallecidos y nueve lesionados
Los heridos fueron trasladados hasta el hospital regional Doctor Juan Noé. Si bien, su diagnóstico es desconocido, se encuentran fuera de riesgo vital.
Un trágico accidente se registró la mañana de este martes en la Región de Arica y Parinacota, específicamente en la ruta 5-Norte, donde dos personas fallecieron tras la colisión entre un bus y un camión.
El accidente se produjo a las 5.30 horas, a la altura del kilómetro 2.049, donde ambos vehículos que se dirigían a la ciudad de Arica chocaron.
Producto del siniestro, el conductor del camión y un pasajero del bus interprovincial fallecieron
La ruta estuvo inhabilitada y el tránsito fue suspendido en ambas direcciones durante las primeras horas de la mañana.
De momento, la ruta se encuentra habilitada con una sola pista y con tránsito intermitente, controlado por Carabineros, para el paso de vehículos por tramos.
El accidente dejó a nueve personas lesionadas, las que fueron trasladadas hasta el hospital regional Doctor Juan Noé. Si bien, su diagnóstico es desconocido, se encuentran fuera de riesgo vital.
A esta hora, la ruta se encuentra habilitada con una sola pista y tránsito intermitente, controlado por Carabineros, para el paso de vehículos por tramos.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.