Fatal accidente en Arica: colisión entre bus y camión deja dos fallecidos y nueve lesionados

Un trágico accidente se registró la mañana de este martes en la Región de Arica y Parinacota, específicamente en la ruta 5-Norte, donde dos personas fallecieron tras la colisión entre un bus y un camión.

El accidente se produjo a las 5.30 horas, a la altura del kilómetro 2.049, donde ambos vehículos que se dirigían a la ciudad de Arica chocaron.

Producto del siniestro, el conductor del camión y un pasajero del bus interprovincial fallecieron

La ruta estuvo inhabilitada y el tránsito fue suspendido en ambas direcciones durante las primeras horas de la mañana.

De momento, la ruta se encuentra habilitada con una sola pista y con tránsito intermitente, controlado por Carabineros, para el paso de vehículos por tramos.

El accidente dejó a nueve personas lesionadas, las que fueron trasladadas hasta el hospital regional Doctor Juan Noé. Si bien, su diagnóstico es desconocido, se encuentran fuera de riesgo vital.

