Investigan parricidio en Tomé: menor de 15 años es detenido tras muerte de su padre en plena Plaza de Armas

Un delito de parricidio es investigado en la comuna de Tomé, en la Región del Biobío, luego de que un adolescente de 15 años fuera detenido por su eventual responsabilidad en el asesinato de su padre, hecho que causó conmoción y que ocurrió durante la tarde de este martes en la Plaza de Armas de la ciudad.

El crimen se habría registrado cerca de las 18.00 horas, cuando, por causas que aún son materia de investigación, el menor de edad habría atacado a su progenitor con un arma cortopunzante, provocándole lesiones de extrema gravedad que posteriormente derivaron en su fallecimiento..

“Se mantiene un joven de 15 años detenido, quien habría causado lesiones graves y a posteriori la muerte de su padre. Este hecho ocurre aquí en la plaza de Tomé”, señaló el coronel Miguel Aguilar, de la Prefectura de Carabineros de Talcahuano, a Radio Bío-Bío.

En tanto, el Ministerio Público instruyó que las diligencias investigativas quedaran a cargo de la PDI, desplegándose en el lugar personal de la Brigada de Homicidios junto al Laboratorio de Criminalística, quienes trabajan en el levantamiento de evidencias y en la reconstrucción de la dinámica del ataque.

El caso se encuentra en plena etapa de investigación, mientras se recaban antecedentes que permitan esclarecer el contexto del hecho.

En tanto, el adolescente deberá comparecer este miércoles en el control de detención conforme a la legislación penal adolescente.