SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Investigación de la PDI detecta quiénes comercializan fentanilo en Chile y busca prever su expansión

    Comisarios Felipe Rojas, Carolina Maliqueo y Verónica Lastra realizaron un trabajo académico donde establecieron la evolución de esta droga en el país. También pudieron identificar los precios y cómo se vende. De hecho, ya está siendo mezclada con otras drogas para generar mayor adicción.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    Dos décadas deben llevar los detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) para ingresar a la Academia Superior de Estudios Policiales. Es en esa institución de educación superior, que funciona desde 1977 y que está reconocida por el Ministerio de Educación, por donde deben pasar los policías que aspiran a postular al grado de subprefectos y optar a grados de jefatura.

    Para concluir los dos semestres del año lectivo, que incluyen la cátedra de Metodología de la Investigación Policial y el Seminario de Título, deben entregar una tesis que explore temáticas que puedan anticipar escenarios delictuales vigentes.

    Fue justamente en ese contexto que los comisarios Felipe Rojas, Carolina Maliqueo y Verónica Lastra confeccionaron una investigación sobre una droga que en los últimos años comenzó a irrumpir en el mercado ilícito en Chile: el fentanilo.

    La elección de esta sustancia de origen sintético y conocido como la “droga zombie” no fue azarosa. En los últimos dos años el fentanilo, opioide utilizado en la medicina como analgésico recetado y en los quirófanos como anestesia, comenzó a tener comercialización irregular luego de que fuera robada de centros de salud. Pero aún se mantiene por debajo de otras drogas sintéticas en el mercado delictual de Chile, como los son el éxtasis y la ketamina. Justamente esa posición secundaria entre las drogas, pero que podría transformarse en una amenaza, es la que hizo que la eligieran para realizar un estudio.

    Hemos tomado conocimiento de que es un delito que en Chile se encuentra emergente, tomando en cuenta lo que ha pasado en Estados Unidos, Colombia y México. En Colombia, por ejemplo, empezó igual que nosotros, donde esta sustancia empezó a circular en baja cantidad y de a poco fue creciendo el mercado”, explica el comisario Felipe Rojas, uno de los autores del trabajo.

    Vendedores

    El estudio utiliza información de su institución emitida entre 2019 y julio de 2024. Allí se contabilizan 56 casos policiales los cuales fueron complementados con entrevistas a funcionarios policiales.

    Con el análisis, los detectives perfilaron quiénes comercializan el fentanilo en Chile. Allí surgió una conclusión que llamó la atención de los investigadores y que es distintivo respecto a otro tipo de drogas: hay dos tipos de sujetos, los delincuentes habituales, aquellos que se dedican a la venta de drogas, y algunos trabajadores de centros de salud, como los tens, debido a que desde ahí sale este tipo de opiáceos.

    “El primero corresponde a hombres, principalmente chilenos, con escaso nivel de escolaridad y, en su mayoría, sin empleo formal. Estos sujetos se encuentran vinculados a la venta de sustancias ilícitas, ya sea en pequeñas cantidades dentro de circuitos de microtráfico barrial o en esquemas de comercialización a mayor escala”, se lee en una parte del trabajo.

    El segundo grupo lo integran en su mayoría a mujeres con formación técnica o profesional, que acceden al fentanilo desde centros de salud, donde se desempeñaban al momento de ser detenidas”, se añade.

    Si bien la mayoría de los sujetos vinculados son chilenos, también se detectó participación de colombianos, dominicanos, argentinos y paraguayos, pero vinculados a funciones de logísticas y de internación.

    Precios

    Por otro lado, en los 56 casos analizados los detectives identificaron los precios con los cuáles se comercializan. Con ello, también pueden establecer quiénes la consumen y cómo se distribuye.

    En primer lugar, dice el estudio, la presentación de fentanilo más frecuente en el mercado chileno corresponde a la ampolla, formato original asociado al uso clínico. Así se vende en cerca de $40.000 por unidad.

    El trabajo incluye extractos de investigaciones con las que se puede graficar esos precios. “Se comunicó vía WhatsApp y coordinaron una transacción de una ampolla de Fentanilo, la cual la comercializaría a $40.000, en el metro El Llano”, dice parte de un relato.

    Pero hay una alternativa más económica. Son las jeringas prerellenadas y que se venden en $25.000 por unidad. “El valor de las jeringas, si mal no recuerdo, creo que estaba dentro de los $25.000, creo que lo vendían más o menos a ese precio la tens, $25.000 la jeringa”, señaló un entrevistado del estudio. En otra parte de ese apartado, un agente encubierto señaló haber comprado fentanilo a $20.000 en una barbería.

    Así las cosas, también se puede establecer quiénes son los consumidores. “Desde que existe el microtráfico a nivel barrial, donde lo pueden mezclar con otras sustancias, el público es variado. Utilizan esta sustancia para hacer un poco más adictiva la droga con la que la mezclan. La mezclan con cocaína u otra sustancia y eso hace que el consumidor se ponga adicto un poco más rápido”, explica el comisario Rojas.

    Fenómeno emergente

    El jefe de la Brigada de Investigación de Sustancias Químicas Controladas (Brisuq), comisario Gonzalo Santander, dice que la presencia de fentanilo en el mercado ilegal chileno aún no es primordial, como lo es el éxtasis, pero podría llegar a serlo. Esto, debido a que tiene un alto grado de adicción.

    “Todavía es un fenómeno incipiente, no es algo que esté instaurado masivamente. Por lo tanto, todavía estamos en posición de mantenerlo a raya”, dice Santander.

    Santander recuerda un caso ocurrido en una farmacia en Recoleta desde donde se comercializaba fentanilo de manera irregular en 2024. “Incautamos 800 ampollas en una bodega en Renca que estaban de manera oculta. Los vendían sin receta, sin control”, afirma el comisario.

    “Como conclusión, nos encontramos en una etapa temprana y tenemos la oportunidad como país de anticiparnos. Como fenómeno emergente todavía es contenible si se actúa con coordinación”, remata Rojas, uno de los autores del estudio.

    Más sobre:PDIFentanilo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Políticos chilenos valoran anuncio de liberación de presos políticos en Venezuela, pero advierten que aún falta para avanzar a una democracia

    Exportaciones de servicios habrían alcanzado récord de casi US$ 14 mil millones en 2025

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio

    Superintendencia de Pensiones emite norma definitiva para la creación de una AFP y eleva exigencia a directorios

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Varios republicanos se unen a los demócratas en el Senado para limitar la fuerza militar de Trump en Venezuela

    Lo más leído

    1.
    Armendáriz comienza su cuenta regresiva y parte la carrera por su sucesor al mando de la poderosa Fiscalía Centro Norte

    Armendáriz comienza su cuenta regresiva y parte la carrera por su sucesor al mando de la poderosa Fiscalía Centro Norte

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Políticos chilenos valoran anuncio de liberación de presos políticos en Venezuela, pero advierten que aún falta para avanzar a una democracia
    Chile

    Políticos chilenos valoran anuncio de liberación de presos políticos en Venezuela, pero advierten que aún falta para avanzar a una democracia

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    Pugna por elecciones en RN: Carlos Larraín llama a mesa de consenso y Desbordes se resiste a que Balladares sea carta a la presidencia

    Exportaciones de servicios habrían alcanzado récord de casi US$ 14 mil millones en 2025
    Negocios

    Exportaciones de servicios habrían alcanzado récord de casi US$ 14 mil millones en 2025

    Superintendencia de Pensiones emite norma definitiva para la creación de una AFP y eleva exigencia a directorios

    Aramark anuncia la compra de la reconocida compañía chilena de máquinas expendedoras Vendomática

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio
    Tendencias

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    La ANFP sufre revés en la Copa de la Liga: clubes le desarman la propuesta de grupos y aprueban nueva distribución
    El Deportivo

    La ANFP sufre revés en la Copa de la Liga: clubes le desarman la propuesta de grupos y aprueban nueva distribución

    Problemas en el camino: postura de Huachipato retrasa la transferencia de Felipe Loyola al Santos de Brasil

    En vivo: Arsenal recibe al Liverpool con la misión de escaparse como líder de la Premier League

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny
    Cultura y entretención

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Polémica en los Actor Awards: uno de los premios más importantes del cine de EE.UU. excluye a cintas internacionales

    Aisles lidera el festival Valparaíso Cósmico

    Varios republicanos se unen a los demócratas en el Senado para limitar la fuerza militar de Trump en Venezuela
    Mundo

    Varios republicanos se unen a los demócratas en el Senado para limitar la fuerza militar de Trump en Venezuela

    La historia de William McKinley, el presidente que inspira la expansionista Doctrina Donroe de Trump

    Presidente del Parlamento de Venezuela anuncia la liberación de un “número importante” de presos políticos

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo