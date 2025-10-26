Investigan en Arica circunstancias en que hombre habría quedado en riesgo vital con lesión en su cabeza

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía, a través de su Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), se encuentran investigando las circunstancias en que un hombre habría sufrido una grave lesión en su cabeza durante la tarde del sábado en Arica.

Según los antecedentes preliminares compartidos por la Fiscalía, el hecho se habría producido en el domicilio del sujeto, ubicado en el pasaje Las Docas de Arica. El hombre de 59 años fue encontrado con una grave lesión en su cabeza por vecinos.

El trabajo investigativo es encabezado por el fiscal Patricio Espinoza, que además de disponer a funcionarios de ECOH, también solicitó la colaboración de detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI. Desde el Ministerio Público el caso está siendo investigado como una agresión.

Sin embargo, según antecedentes que pudo conocer La Tercera, existirían ciertas discrepancias entre este foco investigativo y la postura por parte de la PDI.

Aunque el diagnóstico médico habría apuntado a que habría sido golpeado por un tercero con algún objeto contundente, como un martillo, tampoco se descarta la posibilidad de un accidente doméstico .

En el domicilio de la víctima se habrían encontrado rastros de sangre en la esquina de un asiento de cemento, lo que podría explicarse por una caída.

Estando la víctima todavía en estado grave, se estarían realizando diligencias para poder determinar lo ocurrido el sábado. Aunque se estaría considerando la hipótesis del accidente, no se ha descartado todavía la posibilidad que un tercero haya agredido a la persona.