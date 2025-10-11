Investigan hallazgo de osamentas humanas en propiedad de un adulto mayor desaparecido en Puerto Aysén

Investigan hallazgo de osamentas humanas en Puerto Aysén: se habrían encontrado en propiedad de un adulto mayor desaparecido

La investigación por la desaparición de un adulto mayor en la ciudad de Puerto Aysén llevó al descubrimiento por parte de equipos de la Fiscalía y de la Policía de Investigaciones (PDI) de osamentas humanas al interior de una casa propiedad de esta persona.

El hallazgo fue realizado por los equipos investigadores durante la tarde del viernes en un domicilio de la calle Galvarino Riveros, en el sector céntrico de la ciudad. Recién durante la jornada del sábado fue dado a conocer el caso por el fiscal jefe de Aysén-Cisnes, Pedro Poblete, y por el jefe de la Prefectura Provincial Coyhaique, subprefecto Víctor Toledo.

Fiscalía de Aysén

“En este momento la Fiscalía Local de Puerto Aysén, en conjunto con personal especializado de la Policía de Investigaciones se encuentra investigando un hallazgo de osamentas”, explicó al respecto el fiscal Poblete.

Según el detalle entregado por el fiscal, personal de la PDI habría dado con el hallazgo, que posteriormente fue confirmado por peritos del Servicio Médico Legal (SML).

Por el momento, debido al tipo de restos que fueron encontrados, faltaría realizar una serie de peritajes para poder determinar la identidad del fallecido. “ Es un trabajo que va a ser de larga data en atención a que estamos hablando de osamentas, no de un cuerpo ”, detalló Poblete.

En esa línea, el subprefecto Toledo agregó: “Estamos trabajando con un equipo especializado de nuestro Laboratorio de Criminalística regional y están todos los organismos técnicos institucionales a disposición de esta investigación, porque queremos tener cierta celeridad cierto y dar la tranquilidad a la familia también de la persona desaparecida”.

Fiscalía de Aysén

Un detenido en el caso

En el domicilio donde se realizó el hallazgo la PDI detuvo a un sujeto de 54 años de edad. “La persona detenida es un chileno, es de acá de la región de Aysén, y mantiene antecedentes por diferentes delitos”, detalló al respecto el subprefecto Toledo. Además de lo anterior, también señaló que el detenido habría estado ocupando la vivienda, propiedad del adulto mayor desaparecido.

Según explicó el fiscal, el detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de la ciudad para su audiencia de formalización. Sin embargo, justificando que todavía faltan diligencias investigativas, se determinó ampliar la detención hasta el próximo martes.

En línea con la falta de diligencias, el subprefecto Toledo señaló: “Restan un sinnúmero de diligencias investigativas que nos van a poder tener más certeza de la investigación y del desarrollo de las mismas.