Detienen a hombre por femicidio frustrado contra su expareja en Coronel

Este sábado 11 de octubre, se detuvo a un hombre por el delito de femicidio frustrado contra su ex pareja en Coronel, Región del Biobío.

El siniestro ocurrió el pasado 28 de febrero en el sector Villa Luz, Lagunillas, donde la víctima fue baleada mientras estacionaba su vehículo junto a su actual pareja.

El agresor, quien mantenía una relación sentimental anterior con la víctima, efectuó varios disparos, provocándole graves lesiones que la mantuvieron internada por semanas en el Hospital de Coronel.

De esta forma, detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de Concepción, en conjunto con el Grupo de Prófugos y con apoyo de las Brigadas de Investigación Criminal de Lota y Coronel, detuvieron al hombre de 29 años.

El detenido registra antecedentes por diversos delitos, entre ellos porte de armas prohibidas y delitos vinculados a la Ley 20.000, además de órdenes de detención vigentes. El hombre fue ubicado tras el trabajo de análisis criminal y técnicas investigativas aplicadas por la PDI, siendo aprehendido en Coronel.

El subprefecto Enrique Guzmán Vera, jefe de la Brigada de Homicidios Concepción, informó que “como resultado de un arduo proceso investigativo realizado por detectives de esta Brigada de Homicidios, por el delito de femicidio frustrado con arma de fuego ocurrido el 28 de febrero del presente año en la comuna de Coronel, informamos en este momento la detención de una persona mayor de edad, de sexo masculino, como autor material de este delito”.

“Este hecho se habría suscitado el 28 de febrero del presente año en hora de la noche, cuando la víctima, al regresar a su domicilio junto a su pareja, habría sido interceptada por el detenido, con quien habría mantenido una relación sentimental anteriormente, y este premunido con un arma de fuego le disparó en reiteradas ocasiones , causándole lamentablemente lesiones de carácter grave, lo que motivó que fuera trasladada hasta un consultorio y luego al Hospital de Coronel, donde permaneció en varias semanas internada en estado graves".

Agregó que “después de ese investigativo, los detectives lograron obtener evidencia relevante que vinculaba a esta persona en el delito, gestionándose por ello la respectiva orden de detención, la cual fue materializada el día de ayer por un equipo de detectives de esta Brigada de Homicidios, dedicados a la búsqueda de personas que mantenían orden de detención pendientes, junto y en apoyo de la Brigada de Investigación Criminal de Coronel y la Brigada de Investigación Criminal de Lota, evacuándose los elementos de juicio suficientes al Ministerio Público para la persecución penal".

El imputado además habría amenazado en reiteradas ocasiones a la víctima y su familia , lo que incrementó la gravedad del caso.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Coronel para su respectivo control de detención.