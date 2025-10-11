Registran agresión de una pareja contra TENS en un Cesfam de San Antonio: municipio anuncia acciones legales

Una agresión contra una trabajadora de la salud se registró durante la mañana del viernes en un Centro de Salud Familiar (Cesfam) en San Antonio, en la Región de Valparaíso.

Según el detalle entregado por la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal (Afusam) de San Antonio, el ataque habría sido realizado por dos sujetos, un hombre y una mujer, contra la funcionaria, que habría estado atendiendo la sección de farmacia del Cesfam Dr. Néstor Fernández Thomas.

En un comunicado público, detallan que por motivos todavía desconocidos habrían comenzado a increparla.

“La situación escaló rápidamente, dando lugar a agresiones físicas que incluyeron golpes y patadas contra nuestra compañera , quien se encontraba realizando sus funciones dentro del marco de su labor profesional y con el compromiso que caracteriza a nuestro equipo”, explicaron desde la Afusam.

La funcionaria agredida sería TENS de farmacia hace más de 10 años, según detalló el municipio de San Antonio. La misma entidad explicó que la víctima habría recibido atención médica inmediata y se encontraría actualmente con apoyo psicológico.

“Como institución pública rechazamos toda forma de agresión hacia nuestros funcionarios y funcionarias. Ninguna circunstancia puede justificar conductas agresivas contra quienes cumplen su labor con profesionalismo y vocación de servicio. La violencia no solo es inadmisible, sino que atenta contra la confianza y seguridad de toda la comunidad”, señalaron en un comunicado.

Además de condenar el ataque, también anunciaron que presentarían acciones legales contra los responsables, como detalló Boris Méndez, de la dirección jurídica del municipio.

“ La dirección jurídica va a estudiar los antecedentes y va a presentar las acciones judiciales que correspondan para obtener el castigo de la agresión de que fue víctima esta funcionaria”, explicó.

“Se ha considerado necesario e imprescindible dar una señal a la opinión pública de que estos hechos deben ser conocidos en sede judicial, a fin de evitar que en el futuro ocurran hechos como este. Por lo tanto, por ese motivo se ha instruido ejercer las acciones legales que correspondan”, agregó el abogado.