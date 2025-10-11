SUSCRÍBETE
Nacional

Plan de Reconstrucción alcanza 53% de avance y completa 79 medidas en la región de Valparaíso

Desde el gabinete regional informaron que, tras los siniestros, 1.153 viviendas se encuentran en ejecución, terminadas o entregadas.

Joaquín Díaz 
Joaquín Díaz

El Plan de Reconstrucción en la región de Valparaíso registra un 53% de avance general, con 79 de las 163 medidas proyectadas ya completadas, según se informó durante el último Gabinete Regional de Reconstrucción, realizado este viernes en Valparaíso.

La reunión fue encabezada por el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, junto al gerente técnico para la Reconstrucción, Patricio Coronado, la vocera regional, Carolina Zapata, y la seremi de Vivienda y Urbanismo, Belén Paredes. En la instancia se revisaron los avances de distintos ejes del plan, incluyendo vivienda, obras urbanas, atención social y reactivación de espacios comunitarios.

Riquelme indicó que “del Plan general presentado por el Gobierno, ya llevamos un 53% de avance general respecto de las medidas proyectadas, en particular un 45% de avance en el eje habitacional. De las 163 medidas proyectadas en este tiempo, 79 medidas ya están cerradas”.

Avances en vivienda

Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al mes de septiembre, el 98% de las familias nominadas cuentan con un subsidio habitacional, y el 94% de ellas ya dispone de asistencia técnica para iniciar la construcción de sus viviendas. Actualmente, 1.153 viviendas (45% del total) se encuentran en ejecución, terminadas o entregadas.

La seremi de Vivienda, Belén Paredes, destacó además que se han tramitado 1.121 expedientes ante las direcciones de obras municipales, de los cuales 966 ya fueron aprobados, y en septiembre se ingresaron 95 nuevos proyectos. A esto se suman 393 proyectos habitacionales en calificación por parte del SERVIU.

Por otro lado, se realizó el pago del 60% del subsidio a 93 familias que ya iniciaron la construcción, por un total de 3.770 millones de pesos, de un universo de 214 familias en proceso.

Obras urbanas y comunitarias

En el ámbito urbano, se ejecutan 246 proyectos en Viña del Mar y Quilpué, incluyendo pavimentaciones, estabilización de taludes, vías de evacuación y construcción de muros. Entre los proyectos mayores destacan la Ruta Longitudinal, el eje Simón Bolívar y el PUH El Olivar.

En Villa Alemana, el plan considera tres proyectos: la Plaza Borde Integral Huanhualí (20% de avance), la Plaza Los Pasionistas (50%) y el Paseo Los Héroes y veredas adyacentes (91%).

El Programa Quiero Mi Barrio se mantiene operativo, con seis polígonos en Viña del Mar y dos en Quilpué, donde se desarrollan talleres participativos y actividades comunitarias para fortalecer la convivencia vecinal.

