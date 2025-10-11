Incendio de una vivienda en Angol deja a dos fallecidos: se trata de una madre y su hija de seis años

Este sábado en la mañana se registró un incendio en la población Los Lagos, en la comuna de Angol, región de La Araucanía.

El siniestro terminó con la vida de una madre de 35 años y su hija, de seis.

Según información manejada por La Tercera, el fuego comenzó a eso de las 8:00 horas en una vivienda en la José Bunster con Berlín, en cercanías del cerro San Sebastián.

Las fallecidas son familiares de una de las bomberas de la tercera compañía.

El Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile (Labocar) se encuentra investigando el sitio del suceso para luego poder hacer los levantamiento de los cuerpos.

Además, los bomberos ya realizaron los peritajes correspondientes.