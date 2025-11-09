Investigan homicidio contra un joven de 21 años en Laja: tres sujetos fueron detenidos

Este sábado se registró un homicidio de un joven de 21 años en Laja de la región del Biobío.

Por el hecho, tres sujetos fueron detenidos. Ahora bien, sólo dos de ellos tuvieron ampliación de su detención hasta el próximo miércoles 12.

La comisaria Tamara Hernández, jefa de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles informó que “este sábado, en horas de la noche, y a solicitud de la Fiscalía de Flagrancia, personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Cobertura Zona Sur Concepción, fueron la dependencia del Hospital de Laja por el delito de homicidio de un hombre de 21 años”.

“Se realizaron diversas diligencias investigativas que permitieron detener a tres personas por su participación y responsabilidad en los hechos investigados” declaró.

Sumó que “se continúan realizando diversas diligencias investigativas que permiten esclarecer los hechos, establecer fehacientemente la dinámica de cómo ocurrieron y si hay más personas involucradas en el ilícito investigado”.