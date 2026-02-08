SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Investigan homicidio de joven con arma de fuego en Conchalí

    La investigación se encuentra a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI y por el momento se desconoce la identidad del victimario.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    Durante la noche de este sábado, un sujeto le disparó a un joven de aproximadamente 20 años, en la comuna de Conchalí. La víctima fue asistida en el Servicio de Alta Resolutividad (SAR) de la zona, donde falleció producto de los impactos balísticos.

    El hecho ocurrió en la calle Del Granito con avenida El Mercurio, de la mencionada comuna, y la investigación está siendo llevada por la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) para el empadronamiento de testigos, levantamiento de evidencia y otros trabajos en el sitio del suceso.

    Según el fiscal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana, Ulises Berríos, de manera preliminar se sabe que el sujeto llegó al lugar a bordo de un vehículo, luego habría disparado en múltiples ocasiones a la víctima tras un altercado.

    Hasta el momento, se desconoce la identidad y paradero del atacante.

    Lee también:

    Más sobre:ECOHSARPDIBrigada de HomicidiosConchalí

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Un muerto y tres heridos deja bombardeo ruso contra ciudad de Kramatorsk en Ucrania

    Por qué se ha empujado la idea de que Keir Starmer dimita por el caso Epstein–Mandelson

    Indagan causas de incendio en dependencias de Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile en La Pintana

    Detienen en Dubái a presunto atacante de Vladimir Alekseyev, subdirector de inteligencia militar rusa

    Investigan muerte de dos adultos y lesiones graves de un menor en Licantén

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Lo más leído

    1.
    Minsal refuerza alertas sanitarias en verano: aumentan brotes alimentarios y casos importados de dengue y chikungunya

    Minsal refuerza alertas sanitarias en verano: aumentan brotes alimentarios y casos importados de dengue y chikungunya

    2.
    Sujetos de interés: Fiscalía ahora va por notarios, conservadores y más supremos

    Sujetos de interés: Fiscalía ahora va por notarios, conservadores y más supremos

    3.
    Incendio afecta a laboratorio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile en La Pintana

    Incendio afecta a laboratorio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile en La Pintana

    4.
    Incendio afecta a más de 50 locales en la Vega Central

    Incendio afecta a más de 50 locales en la Vega Central

    5.
    Armada desplegó amplio operativo de salvamento en Cabo de Hornos tras emergencia de nave extranjera

    Armada desplegó amplio operativo de salvamento en Cabo de Hornos tras emergencia de nave extranjera

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester City por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester City por la Premier League

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 8 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 8 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester City por la Premier League
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Manchester City por la Premier League

    Indagan causas de incendio en dependencias de Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile en La Pintana

    Investigan muerte de dos adultos y lesiones graves de un menor en Licantén

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast
    Negocios

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast

    Los flancos legales que el expresidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, espera cerrar en abril

    El puzzle fiscal que enfrenta Quiroz tras el mayor déficit que hereda del gobierno de Boric

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    La leyenda Lindsey Vonn sufre una impactante caída en el descenso alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno
    El Deportivo

    La leyenda Lindsey Vonn sufre una impactante caída en el descenso alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno

    Desahogo para Ortiz: perla alba de 17 años es la llave para la agónica victoria de Colo Colo sobre Everton

    Solo dos de 16 han sido campeones de liga: el mapa de los entrenadores de Primera División

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX
    Tecnología

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Annemarie Jacir, directora palestina: “Es fundamental que empecemos a hablar de nuestros traumas, de nuestro pasado”

    Mieko Kawakami, escritora japonesa: “2666 de Bolaño todavía me abruma completamente”

    Un muerto y tres heridos deja bombardeo ruso contra ciudad de Kramatorsk en Ucrania
    Mundo

    Un muerto y tres heridos deja bombardeo ruso contra ciudad de Kramatorsk en Ucrania

    Por qué se ha empujado la idea de que Keir Starmer dimita por el caso Epstein–Mandelson

    Detienen en Dubái a presunto atacante de Vladimir Alekseyev, subdirector de inteligencia militar rusa

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra