Investigan homicidio de joven con arma de fuego en Conchalí

Durante la noche de este sábado, un sujeto le disparó a un joven de aproximadamente 20 años, en la comuna de Conchalí. La víctima fue asistida en el Servicio de Alta Resolutividad (SAR) de la zona, donde falleció producto de los impactos balísticos.

El hecho ocurrió en la calle Del Granito con avenida El Mercurio, de la mencionada comuna, y la investigación está siendo llevada por la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) para el empadronamiento de testigos, levantamiento de evidencia y otros trabajos en el sitio del suceso.

Según el fiscal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana, Ulises Berríos, de manera preliminar se sabe que el sujeto llegó al lugar a bordo de un vehículo, luego habría disparado en múltiples ocasiones a la víctima tras un altercado.

Hasta el momento, se desconoce la identidad y paradero del atacante.