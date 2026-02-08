SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Envían a prisión preventiva a conductor tras fatal atropello a dos jóvenes en scooter en Huechuraba

    El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público luego de que se estableciera que el conductor manejaba en estado de ebriedad, se dio a la fuga y no prestó auxilio a las víctimas, quienes fallecieron en el lugar.

    Por 
    Roberto Martínez
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    En prisión preventiva quedó un sujeto involucrado en un homicidio calificado ocurrido durante la madrugada de este sábado en la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, luego de atropellar a dos jóvenes que se desplazaban en scooters.

    El tribunal acogió la petición del fiscal Gonzalo Gutiérrez en la audiencia de control de detención y formalización.

    De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, al imputado se le imputaron cargos por los delitos de homicidio calificado, conducir en estado de ebriedad y no dar cuenta del accidente ni prestar ayuda a las víctimas.

    Según antecedentes entregados por Carabineros, tras la detención del individuo, el alcotest arrojó 1,90 gramos de alcohol por litro de sangre, confirmando que el conductor se encontraba en manifiesto estado de ebriedad al momento del accidente.

    Al respecto, el teniente Joaquín Zúñiga, oficial de ronda de Santiago Norte, explicó que el sujeto se dio inicialmente a la fuga, dejando su automóvil abandonado y sin prestar auxilio a las víctimas, lo que agravó su situación judicial.

    Posteriormente, y de acuerdo con el relato policial, fue el propio conductor quien llamó a Carabineros, reconociendo su participación en el hecho.

    En su testimonio preliminar, aseguró que el atropello habría ocurrido tras una discusión previa con las víctimas, antecedente que actualmente es materia de investigación.

    Investigación en curso

    Desde la institución policial precisaron que se levantaron registros de cámaras de seguridad del sector, y hasta ahora no existirían evidencias que confirmen la existencia de una discusión previa, como señaló el imputado.

    El teniente Zúñiga indicó además que las personas fallecidas serían vecinos de la comuna de Conchalí, mientras que el conductor reside en Huechuraba y no registra antecedentes penales.

    Pese a ello, el tribunal consideró que la gravedad de los hechos, el alto nivel de alcohol en la sangre y la conducta posterior al accidente justificaban la medida cautelar más gravosa, al estimar que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad, mientras se desarrolla la investigación penal.

