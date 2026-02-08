Incendio afecta a más de 50 locales en la Vega Central

Cerca de las 4:30 de la madrugada de este domingo Bomberos acudió ante la alerta de un incendio de tres toques en la Vega Central, en la comuna de Recoleta. En total hay 54 locales comerciales con daños.

El incendio habría comenzado en un local ubicado entre las calles Lastra y Salas y se propagó rápidamente por la falta de cortafuegos en las estructuras.

Juan Pablo Slako, 2° comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago señaló que el fuego ya se encuentra controlado y no se registraron personas heridas.

También informó que para la extinción del fuego participaron 15 compañías con 17 carros de Bomberos, entre ellas de La Granja, Quinta Normal, Metropolitano Sur y Ñuñoa.

El comandante mencionó que aún no hay certezas sobre el origen de este incendio, pero que “el perito de Bomberos está revisando y haciendo un análisis para levantar el origen de causa. De todas formas, eso no lo vamos a tener hasta probablemente mañana", dijo.