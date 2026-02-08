SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Nacional

    Incendio afecta a laboratorio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile en La Pintana

    El siniestro se ubica en un laboratorio que pertenece a la carrera de Veterinaria donde se almacenarían químicos como etanol, tolueno, hexano, ácido nítrico, ácido sulfúrico y cloroformo. Al momento, no se reportan personas ni animales lesionados.

    Por 
    Lya Rosen
    Imagen @j_dalencon en X

    Un decena de compañías de Bomberos de Santiago trabajan esta noche en el control de un incendio que se produjo en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, dentro del Campus Antumapu, en la comuna de La Pintana.

    De acuerdo con información preliminar de personal de Carabineros que acudió al lugar, el siniestro afecta a un laboratorio que pertenecería a la carrera de Veterinaria.

    En su interior, se almacenan químicos como etanol, tolueno, hexano, ácido nítrico, ácido sulfúrico y cloroformo.

    Al momento se mantienen daños estructurales, sin lesionados, como aseguró el teniente Paulo Villegas, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur.

    “No se mantienen personas lesionadas y tampoco habría afectación de ningún animal de acá de la facultad”, para luego detallar que “se trata de un laboratorio el cual en su interior mantenía químicos, desconocemos cantidades”.

    También detalló que la superficie estructural que resultó quemada sería de unos 200 metros cuadrados.

    Además, el personal que trabaja en el lugar “habría sido evacuado o habría terminado su jornada laboral a eso de las 2 de la tarde. Y las otras personas que se mantenían acá en el recinto fueron evacuadas por parte de Carabineros y Bomberos”.

    Finalmente, el jefe policial sentenció que “no se mantenían animales acá en la facultad, ya que se encontraban en una granja cercana al predio, pero no dentro del mismo lugar”.

    Poco después, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), reportó que se trata de un “incendio estructural en un laboratorio de verificación, perteneciente a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, Campus Antumapu, ubicado en la intersección de las avenidas Santa Rosa y Lo Martinez, comuna de la Pintana”.

    En el lugar, voluntarios de la 4ª Compañía de La Granja, y del cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur y de Ñuñoa trabajan para controlar la emergencia.

