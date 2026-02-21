Investigan homicidio de joven de 18 años en Puente Alto

Un joven de 18 años falleció en el sector de Bajos de Mena, Puente Alto tras ser atacado por una persona con un arma de fuego durante la madrugada de este sábado.

La fiscal Paula Rojas de la Fiscalía Metropolitana Sur señaló que la víctima tendría “una serie de impactos balísticos ”.

Además, mencionó que personal del OS9, Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros se encuentran en el lugar realizando las diligencias.

La fiscal informó que se está realizando un levantamiento de cámaras y empadronando testigos para identificar a los involucrados.