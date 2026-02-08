Investigan muerte de dos adultos y lesiones graves de un menor en Licantén

La Policía de Investigaciones (PDI) realiza un amplio operativo en el sector Idahue Chico, en la comuna de Licantén, Región del Maule, tras el hallazgo de dos personas adultas fallecidas y un menor de edad con lesiones de gravedad.

Según informó la institución, la Fiscalía de Flagrancia del Maule, en coordinación con la fiscal del sitio del suceso de la Fiscalía Local de Licantén, instruyó a la Brigada de Homicidios (BH) de Curicó a desarrollar las primeras diligencias investigativas en el lugar.

El jefe de la BH Curicó, subprefecto Erik Cáceres, explicó que “se instruyó a nuestra brigada a registrar el sitio del suceso, donde existe el hallazgo y muerte de dos personas adultas y un menor de edad que mantiene lesiones graves, por lo que fue trasladado hasta el Hospital de Curicó, donde está siendo intervenido ”.

En el procedimiento también participa el Laboratorio de Criminalística de la PDI de Talca, con el objetivo de levantar evidencias y desarrollar peritajes técnicos que permitan establecer la dinámica de los hechos.

Desde la PDI indicaron que, además, se está realizando un empadronamiento de testigos en el sector para recabar antecedentes que ayuden a esclarecer lo ocurrido.