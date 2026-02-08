Minvu cifra en 3.790 las fichas aplicadas en Biobío tras incendios forestales

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) informó este domingo un avance significativo en el catastro de viviendas tras los incendios forestales que afectaron a la Región del Biobío

Según detalló la cartera , ya se han aplicado 3.790 Fichas 2 , instrumento clave para definir soluciones habitacionales para las familias damnificadas.

El trabajo ha sido desarrollado por equipos del Minvu y del Serviu Biobío, quienes se han desplegado en terreno desde el inicio de la emergencia. En ese sentido, la información recopilada permitirá acelerar la entrega de apoyos y definir las medidas según la situación específica de cada hogar afectado.

En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia cerró este sábado el proceso de aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), alcanzando un total de 4.441 registros en la región.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, señaló que “es sumamente valorable el compromiso, el despliegue y la vocación de servicio de las y los funcionarios”, agregando que “su trabajo ha sido fundamental para responder con rapidez y eficacia a las necesidades de las comunidades afectadas por esta emergencia”.