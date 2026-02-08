Minvu cifra en 3.790 las fichas aplicadas en Biobío tras incendios forestales
El ministro Carlos Montes destacó el despliegue en terreno de los equipos del Minvu y Serviu, mientras que el catastro FIBE, a cargo de Desarrollo Social, cerró con 4.441 registros.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) informó este domingo un avance significativo en el catastro de viviendas tras los incendios forestales que afectaron a la Región del Biobío
Según detalló la cartera, ya se han aplicado 3.790 Fichas 2, instrumento clave para definir soluciones habitacionales para las familias damnificadas.
El trabajo ha sido desarrollado por equipos del Minvu y del Serviu Biobío, quienes se han desplegado en terreno desde el inicio de la emergencia. En ese sentido, la información recopilada permitirá acelerar la entrega de apoyos y definir las medidas según la situación específica de cada hogar afectado.
En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia cerró este sábado el proceso de aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), alcanzando un total de 4.441 registros en la región.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, señaló que “es sumamente valorable el compromiso, el despliegue y la vocación de servicio de las y los funcionarios”, agregando que “su trabajo ha sido fundamental para responder con rapidez y eficacia a las necesidades de las comunidades afectadas por esta emergencia”.
