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    Investigan muerte de niña de 3 años tras ataque de perros en Chillán

    Desde la PDI se informó que la menor de edad falleció en el hospital Herminda Martín, tras llegar al recinto de salud con "diversas lesiones".

    Por 
    Roberto Martínez
    Imagen referencial

    Una investigación a raíz de la muerte de una niña de 3 años abrió la Policía de Investigaciones (PDI) en la ciudad de Chillán, Región de Ñuble, luego de que la menor falleciera durante la tarde en el Hospital Clínico Herminda Martín tras ingresar con diversas lesiones de gravedad.

    Según informó la institución, “detectives de la Brigada de Homicidios concurren hasta el hospital Herminda Martín, donde esta tarde falleció una niña de 3 años, quien llegó al recinto de salud con diversas lesiones”, precisando que el hecho se habría originado en el sector oriente de la ciudad.

    De acuerdo con información preliminar, la menor de edad habría sido víctima del ataque de perros al interior del molino Río Viejo, un recinto agrícola y de molienda ubicado en dicha zona.

    El hecho se registró cerca de las 16.40 horas, en circunstancias que aún están siendo esclarecidas por los equipos policiales.

    Producto de la agresión, la niña sufrió lesiones de extrema gravedad, siendo trasladada de urgencia al centro asistencial, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

    Hasta el lugar concurrieron detectives de la Brigada de Homicidios de Ñuble, quienes junto a peritos especializados trabajan en la recolección de evidencia y en la reconstrucción de la dinámica de los hechos.

    Las diligencias buscan determinar cómo ocurrió el ataque, en qué condiciones se encontraba la menor dentro del recinto y si existen eventuales responsabilidades de terceros.

    Más sobre:PolicialChillánAtaque de perrosNiñaPDIBrigada de HomicidiosRegión de ÑubleNacional

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