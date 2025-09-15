Irregularidades en Seremi de Salud y Compin de Antofagasta: médicos inhabilitados para emitir licencias y reposos autoextendidos

La Contraloría detectó graves irregularidades en la Secretaría Regional Ministerial de Salud y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) de Antofagasta respecto a la emisión de licencias médicas.

La auditoría arrojó que entre 2023 y 2024 un grupo de funcionarios que no ejercen funciones de médicos contralores aprobaron y rechazaron licencias médicas en el Sistema Informático de Fonasa (SIF).

Entre otras irregularidades, el organismo evidenció la aprobación de licencias emitidas por familiares o autoextendidas por los propios médicos contralores.

Además, identificó a 113 médicos que ordenaron reposos, pese a que no estaban habilitados para emitir licencias. En total, fueron 1.187 documentos que fueron prescritos por dichos sujetos, 1.100 fueron autorizados sin que la Compin levantara las alertas por su imposibilidad de recetar licencias.

La Contraloría también detectó en la Compin falencias en la fiscalizaciones que se traducían en la falta de controles periódicos para verificar el cumplimiento efectivo de las sanciones contra médicos no autorizados para emitir licencias, así como también deficiencias en el almacenamiento y resguardo de talonarios de licencias médicas en formato papel.