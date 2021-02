La crítica de Siches a la vacunación de parlamentarios: “Planteamos en la mesa social que había que reevaluarlo, porque iba a tener alto impacto”

Hace 1 hora

Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico.

La presidenta del Colmed señaló sobre la que la inoculación a legisladores que “es parte de la priorización que definió el Minsal, no nos gusta, pero hay que cumplirla. También se refirió al artículo del New York Times, en que fue destacada como un liderazgo de futuro por la expresidenta Michelle Bachelet. "Me di el tiempo de escribirle y agradecerle", contó.