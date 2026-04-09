Jacir asume mando de la Fiscalía Centro Norte tras ceremonia de investidura y detalla principales desafíos de su jurisdicción

En una instancia encabezada por el fiscal nacional Ángel Valencia, se desarrolló este jueves la ceremonia de investidura como jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte del persecutor Francisco Jacir, quien asumirá la jurisdicción los siguientes ocho años desde este viernes 10 de abril.

Jacir ingresó al Ministerio Público en 2003 como ayudante de fiscal en la Fiscalía Local de Rancagua. Posteriormente fue fiscal adjunto en las Fiscalías Locales de Providencia y de Macul en la Región Metropolitana. Desde septiembre de 2018, hasta el 10 de abril, se desempeñaba como fiscal adjunto jefe en la Fiscalía Local de Santiago.

Esta jornada cumplió su período de ocho años el fiscal Xavier Armendáriz, quien llegó a encabezar esta jurisdicción en 2018 tras ser designado por Jorge Abbott.

Xavier Armendáriz. Foto: Aton Chile

En su discurso de investidura, Jacir enfatizó que “el Ministerio Público se encuentra en un momento decisivo en el que debemos fortalecer nuestra capacidad de respuesta, elevar la confianza ciudadana, no solo en esta institución, sino en el sistema de justicia en general, y enfrentar con determinación los desafíos que hoy tensionan el sistema penal”.

Sobre estos desafíos, resaltó la instalación de la Fiscalía Supraterritorial, la ley de fortalecimiento al Ministerio Público y el sistema de análisis criminal del Ministerio Público.

Otro punto abordado por Jacir fue la necesidad de instalar una oficina de atención permanente, dependiente de la Fiscalía Centro Norte, que permita acercar la atención del Ministerio Público a comunas como Quilicura, Conchalí, Renca y Cerro Navia.

“Esta presencia y mayor despliegue territorial tendiente a acercar nuestra labor, ir acompañada de una estrategia de comunicación proactiva con nuestros usuarios y de una fuerte alianza estratégica con los municipios, potenciando aún más el trabajo que ya hoy”, detalló el persecutor.