SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Jadue al Tricel: el difícil camino para que el exalcalde sea candidato

La arremetida de la Fiscalía, que lo transformó de imputado a acusado por fraude al Fisco, tiene al exjefe comunal al borde de perder su derecho a sufragio. Si bien existe el antecedente de ME-O, quien logró revertir su exclusión del padrón en 2021, en ese caso pesó el hecho de que el exlíder del PRO había sido absuelto en el juicio en su contra.

Juan Manuel OjedaPor 
Juan Manuel Ojeda
JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El exalcalde de Recoleta Daniel Jadue está a punto de comenzar una incierta batalla para llegar a la papeleta de noviembre como candidato a diputado por el distrito 9. Si su plan sigue sin modificaciones, a más tardar el lunes el Partido Comunista (PC) concurrirá hasta el Servel, junto a sus compañeros de lista, para inscribir la candidatura del exjefe comunal.

Sin embargo, las aspiraciones del PC podrían complicarse debido a una arremetida de la Fiscalía. Hace más de cuatro años que Jadue está siendo investigado por el Ministerio Público en el denominado caso Farmacias Populares, por los posibles delitos de fraude al Fisco reiterado, estafa, cohecho y delito concursal.

Durante todo ese periodo, el exalcalde tuvo la calidad de imputado, sin embargo, el pasado miércoles 6 de agosto el fiscal regional Xavier Armendáriz junto a la fiscal Giovanna Herrera tomaron una decisión clave. Ese día ingresaron al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago la acusación en contra de Jadue, en la cual solicitan una pena aflictiva de más de 18 años de cárcel en contra del exjefe comunal.

La decisión de los fiscales hizo que Jadue pasara de ser imputado a acusado. Esa es la situación procesal en la que quedan las personas a quienes ya se les cerró la investigación en su contra y el Ministerio Público tomó la decisión de llevarlos a juicio oral. Lo que para cualquier ciudadano solo es un cambio de su situación procesal, en el caso de Jadue adquiere un cariz distinto, ya que abre la puerta para una fuerte pugna política.

Los costos de ser acusado

La principal amenaza de Jadue está escrita en la Constitución. Es ahí donde se establece que un ciudadano perderá su derecho a sufragio “por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva”. Además, la Carta Fundamental establece que “para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio”.

“En este caso, y en mi opinión, el exalcalde no podrá inscribir su candidatura, porque va a estar acusado de delitos que merecen pena aflictiva y la Constitución establece que cuando eso ocurre pierde su derecho a sufragio”, afirma el exsupremo y expresidente del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) Patricio Valdés.

A juicio del exsupremo, la posibilidad de que más adelante sea absuelto en juicio oral no cambia los problemas que tiene para ser candidato: “La posibilidad de que sea absuelto en el juicio es irrelevante para la situación planteada, ya que estamos hablando del momento en que ocurren los hechos. Al analizar el momento concluimos que lo primero que ocurrió es que él está acusado y, posteriormente, en segundo lugar está su inscripción como candidato”.

En el caso del exalcalde, su defensa pretende impugnar en una audiencia programada para el 28 de agosto el cierre de la investigación. Esto, a pesar de que el ministerio cerró administrativamente la indagatoria y el tribunal citó a todas las partes para el 15 de septiembre, con el objetivo de dar curso a las audiencias de preparación del juicio oral.

Las opciones de que Jadue llegue a la papeleta, además, dependen de otro hito. Este lunes 18 de agosto el Servel deberá publicar los padrones electorales auditados y las nóminas de electores inhabilitados para sufragar.

Cuando una persona es acusada, el sistema no levanta las alertas de manera automática. Es decir, el tribunal debe oficiar al Servel y al Registro Civil de la acusación ingresada, en este caso, contra Jadue. Una vez que esa información sea notificada formalmente al organismo electoral, entonces debería ocurrir la exclusión del acusado del padrón.

En caso de que eso no suceda, este lunes el Servel publicará el padrón y luego abrirá un periodo de 10 días para presentar ante el Tribunal Electoral Regional (TER) una reclamación en contra del padrón. La eventual exclusión de una persona de ese registro primero debe ser vista en el TER y luego -ante la apelación de alguna de las partes- la última palabra será del Tricel.

Ese mismo lunes 18 de agosto ocurrirá otro momento crucial para Jadue. Ese día su partido declarará ante el Servel su candidatura, la cual luego será sometida a un examen de admisibilidad. Si la entidad estima que no hay problemas, aceptará su candidatura. Esa decisión, al igual que el caso contrario de que se rechace, también puede ser reclamada por los partidos políticos o candidatos ante el TER respectivo y finalmente el Tricel.

La sombra de ME-O

El complejo camino de Jadue tiene un precedente importante: el juicio que enfrentó Marco Enríquez-Ominami (ME-O).

El exdiputado estuvo acusado de delitos tributarios y fraude de subvenciones en el denominado caso OAS. Esa fue la razón por la cual, en un primer momento, ME-O estuvo excluido del padrón luego de que un ciudadano pidiera su exclusión y el Primer TER Metropolitano le diera la razón. Sin embargo, luego ME-O apeló al Tricel y consiguió revertir la medida, despejando así su camino para ser candidato presidencial en 2021.

Sin embargo, la jurisprudencia del caso ME-O no aplica para Jadue.

En la causa del excandidato del PRO fue clave el hecho de que había sido absuelto en su primer juicio por el caso OAS. En el fallo unánime de septiembre de 2021 -de los exministros del Tricel Rosa Egnem, Juan Eduardo Fuentes, Ricardo Blanco, Jorge Dahm y Jaime Gazmuri- se interpretó que la suspensión de los derechos políticos de ME-O se podían asemejar a las medidas cautelares que tiene un acusado.

Sin embargo, al ser absuelto, el tribunal penal ordenó que se levantaran todas las cautelares de ME-O. Esa fue la razón por la cual el Tricel falló que “corresponde que se ponga término también a la suspensión de otros derechos de menor entidad, tales como el derecho a sufragio, que derivan de la sustanciación de un proceso penal”.

Más sobre:Daniel JaduePCServelTricelJusticia electoralME-O

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Proyectos “populares”: creatividad legislativa brota en año electoral

“Mi ex está loca”: las 4 señales de alerta cuando estás en una cita, según los terapeutas

La historia del hombre que sobrevivió solo con su gato en la Patagonia chilena

Tres reos se fugan de la Cárcel de Valparaíso y gobierno reconoce fallas en ese penal

Chofer de camión falleció tras accidente de tránsito en la Ruta 5 Norte: reventó uno de sus neumáticos y cabina se incendió

Hallan a un hombre con múltiples impactos balísticos a un costado de la Iglesia San Francisco

Lo más leído

1.
En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

2.
El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

3.
Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

4.
David Florido, el carabinero asesinado por uno de los reos que se fugó desde la cárcel de Valparaíso

David Florido, el carabinero asesinado por uno de los reos que se fugó desde la cárcel de Valparaíso

5.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

Servicios

A qué hora y dónde ver a Wolves vs. Manchester City por la Premier League

A qué hora y dónde ver a Wolves vs. Manchester City por la Premier League

Temblor hoy, sábado 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

Proyectos “populares”: creatividad legislativa brota en año electoral
Chile

Proyectos “populares”: creatividad legislativa brota en año electoral

A qué hora y dónde ver a Wolves vs. Manchester City por la Premier League

Tres reos se fugan de la Cárcel de Valparaíso y gobierno reconoce fallas en ese penal

Las millonarias indemnizaciones en juego tras la intoxicación y muerte de decenas de mascotas en 2021
Negocios

Las millonarias indemnizaciones en juego tras la intoxicación y muerte de decenas de mascotas en 2021

El consumo de vino blanco crece en el mundo de la mano del cambio climático

Cadena de hoteles Explora buscará un socio minoritario

“Mi ex está loca”: las 4 señales de alerta cuando estás en una cita, según los terapeutas
Tendencias

“Mi ex está loca”: las 4 señales de alerta cuando estás en una cita, según los terapeutas

La historia del hombre que sobrevivió solo con su gato en la Patagonia chilena

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

Colo Colo y la UC buscan consuelo en el clásico
El Deportivo

Colo Colo y la UC buscan consuelo en el clásico

Vidal vs. Medel: cara a cara en el torneo local después de 18 años

Entrevista con Juan Tagle: “El Claro Arena ayudará a retomar la senda de triunfos que inició en 2016”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

John Fogerty, Creedence y Los Beatles: en sus marcas
Cultura y entretención

John Fogerty, Creedence y Los Beatles: en sus marcas

Angelo Pierattini lanza uno de los mejores discos chilenos del año: “He hecho lo que he querido en la música”

¿Y Dónde está el Policía?: Desde los 80 con amor

De empresarios, militares y cocaleros a la política: Los candidatos que se disputan la presidencia de Bolivia
Mundo

De empresarios, militares y cocaleros a la política: Los candidatos que se disputan la presidencia de Bolivia

Alison Gopnik: “Los padres han reducido cada vez más el rango de cosas que los niños pueden hacer”

Zelensky anuncia reunión con Trump en Washington y respalda propuesta de encuentro trilateral con Rusia

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi