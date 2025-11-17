Jara en Valparaíso y Kast en La Araucanía: las regiones donde los candidatos anotaron contundentes victorias

Los resultados de la elección presidencial dejaron a José Antonio Kast (Republicanos) y Jeannette Jara (PC) como los dos candidatos que avanzan a la segunda vuelta.

En total, Jara ganó en diez regiones , mientras que Kast lo hizo en seis . Aunque en varias zonas la competencia fue estrecha, en otras hubo diferencias significativas.

Las regiones donde ganó Jara

El desempeño más sólido de Jara estuvo en el norte, la zona central y el extremo sur. Su victoria con mayor margen se registró en la Región Metropolitana, donde obtuvo 1.521.047 votos (31,09%), frente a los 1.069.065 votos (21,85%) de Kast.

También ganó con holgura en Valparaíso, con 386.897 votos (29,53%) versus los 265.993 (20,30) de Kast; y en Coquimbo, donde llegó a 150.619 votos (27,46%), mientras que Kast alcanzó 104.573 (19,07%).

En el norte, se impuso en Antofagasta con 89.971 votos (23,39%) mientras que Kast 69.556 (18,085); y en Atacama, donde consiguió 46.541 votos (26,50%) versus los 32.963 (18,77%) de Kast.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En el extremo sur, Jara lideró en Aysén -17.023 votos (27,06%) versus 14.525 de Kast- y en Magallanes, con 33.440 votos (28,89%) frente a 27.278 del candidato republicano.

El desempeño más bajo de Jara se dio en Ñuble, donde solo alcanzó 73.261 votos (19,02%).

Las regiones donde ganó Kast

Kast, en tanto, obtuvo sus mejores resultados en el centro-sur, donde concentró varias de sus victorias más amplias. Su mejor porcentaje lo logró en La Araucanía, con 32,57% (236.633 votos), superando ampliamente los 142.421 votos (19,60%) de Jara.

En Ñuble, donde también ganó con claridad, obtuvo 121.808 votos (31,63%), mientras que en Maule sumó 245.678 votos (30,47%), frente a los 174.076 de Jara.

JAVIER VERGARA/ATON CHILE

El candidato republicano también se impuso en Biobío, con 314.636 votos (27,11%), y en O’Higgins, donde ganó por un margen estrecho: 185.081 votos (25,49%) contra 177.849 votos (24,49%) de Jara.

En el norte solo logró imponerse en Tarapacá, con 42.178 votos (22,62%), superando por poco a Jara, que obtuvo 21,96%.

La región donde Kast consiguió su resultado más bajo fue Antofagasta, con 18,08% (69.556 votos), muy por detrás del 23,39% obtenido por su contendora.