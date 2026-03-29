“Jauría del Biobío”: Corte de Apelaciones rechaza prisión preventiva para imputados en el homicidio de Cristóbal Miranda

La Corte de Apelaciones de Concepción no aceptó la apelación del Ministerio Público y mantuvo el arresto domiciliario total y el arraigo nacional para cuatro supuestos miembros de la “Jauría del Biobío”. Estos fueron acusados de ser “coautores del delito consumado de homicidio calificado” de Cristóbal Miranda.

Fue durante una fiesta de Año Nuevo en la comuna de Talcahuano que Miranda, joven de 20 años, fue atacado y víctima de una golpiza, y que, tras ser llevado al hospital, fallece producto de las lesiones tres días después.

Los imputados identificados como Benjamín Ignacio Folch Friedl, Agustín Luciano Pezo Aguilera, León Agustín Flores Basáez y Frank Hengst Salas están acusados como coautores de homicidio calificado.

El viernes 27 de marzo, el Juzgado de Garantía de Concepción decretó el arresto domiciliario total y el arraigo nacional para los cuatro sujetos. Sin embargo, Fiscalía presentó la apelación para obtener la prisión preventiva contra los imputados.

La Quinta Sala reconoce la existencia del delito investigado, pero indicó que la participación de los imputados "debe ser determinada una vez concluida la investigación en la sede pertinente“.

Por lo tanto, consideran que "la necesidad de cautela se satisface con las medidas personales impuestas y que fueron impugnadas únicamente por el ente persecutor, determinando entonces, además, que los fines del procedimiento se encuentran suficientemente garantizados con dichas medidas cautelares aplicadas a los encausados".

De esta manera, la Corte de Apelaciones de Concepción argumentó para rechazar la petición del Ministerio Público y mantener el arresto domiciliario total y el arraigo nacional a los imputados.