Atacado por desconocidos: hombre muere tras ser baleado en su cabeza en La Granja

Falleció un hombre en la comuna de La Granja por la gravedad de sus lesiones, tras recibir un disparo en su cabeza e impactar un domicilio con su automóvil, luego de ser abordado por desconocidos, en la Región Metropolitana.

Cerca de las 22:30 del pasado sábado, la víctima, persona conocida en el sector y cercana a los 30 años de edad, fue atacada desde su vehículo por sujetos, quienes le dispararon con armas de fuego.

Como la víctima recibió un impacto balístico en la cabeza, pierde el control de su auto y “en calle Sofía con calle El Tranque ingresa a un domicilio, quedando al interior y bajándose del vehículo: en esos momentos se desploma y fallece”, afirmó Marcelo Soto, fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Es por esto que el ECOH trabaja junto con la Brigada de Homicidios (BH) Sur de la PDI. El fiscal mencionó que todavía no se verifica la existencia de antecedentes penales de la víctima, pero que “aparentemente no los tiene”.

Homicidio en La Granja con múltiples impactos balísticos: fallece un hombre de 30 años

Se está realizando un procedimiento investigativo inicial en torno a la dinámica en la que se desarrollaron los hechos. Hay evidencia con impactos balísticos en locales comerciales y también en el vehículo propiamente tal. “Aparte de aquello, se está examinando la existencia de otra evidencia que da cuenta de la participación de al menos cuatro sujetos en el hecho”, amplió Soto.

“ Efectivamente hay más de tres personas que se ven en el sector ”, concordó Subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios Sur. Esta cifra se está corroborando por personal policial con levantamiento de cámaras y entrevistas a personas en el área.

Briones también detalló que “ya tenemos algunos apodos que estamos trabajando para poder individualizarlos”.