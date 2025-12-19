Homicidio en La Granja: hombre muere tras ser apuñalado en una plaza de la comuna

Un hombre perdió la vida luego de recibir diversas heridas cortopunzantes en plena vía pública en la comuna de La Granja.

Los hechos se habrían producido en una plaza de la comuna, donde de acuerdo a información preliminar, se habría producido una riña entre la víctima y otro sujeto.

De acuerdo a lo que detalló el comisario Loscar González, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, “se determinó que la víctima corresponde a un sujeto de sexo masculino, aparentemente de nacionalidad extranjera de entre 35 y 40 años, quien mantenía diversas lesiones cortopunzantes en su rostro y en la región torácica”.

Según agregó, de acuerdo a las primeras diligencias realizadas “se logró establecer que la víctima habría tenido una riña en una plaza pública de la comuna y posteriormente habría sido trasladado por vecinos hasta el centro asistencial antes mencionado”.

Personal policial se encuentra investigando los hechos con el fin de esclarecer las razones y dar con el paradero del atacante.