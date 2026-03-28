Investigan homicidio con arma de fuego de joven de 19 años en Puente Alto

La Fiscalía, junto al Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) están investigando la muerte de un joven de 19 años en la comuna de Puente Alto, quien habría recibido al menos siete impactos balísticos.

Según el fiscal de ECOH, Eduardo Pontigo, la víctima habría estado trasladándose a bordo de su moto en el momento de los hechos y era vecino de la comuna.

El fiscal además dijo que no tenía antecedentes penales ni causas pendientes y que aún están trabajando para determinar la identidad del atacante y la relación que habría entre ambos.

En el lugar también se encuentra trabajando la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) para esclarecer los hechos.