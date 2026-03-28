SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Hombre fue raptado desde una barbería en Santiago y terminó baleado en una pierna en San Bernardo

    La víctima debió ser intervenido quirúrgicamente y, actualmente, está fuera de riesgo vital.

    Por 
    Sebastián Yeza
    Hombre fue raptado desde una barbería en Santiago y terminó baleado en una pierna en San Bernardo ECOH

    Un hombre fue víctima de un homicidio frustrado durante la noche del viernes, luego de ser capturado por sujetos desconocidos en Santiago y, posteriormente, ser baleado en San Bernardo, en la Región Metropolitana.

    Se trata de un hecho que tuvo su origen en una barbería en el centro de Santiago, cuando la víctima, un hombre de nacionalidad colombiana con situación migratoria regular y sin antecedentes policiales, fue abordado por al menos tres sujetos, quienes lo obligaron a subir a un vehículo.

    Tras ello, cercanos a la víctima iniciaron un seguimiento del automóvil, el cual terminó dirigiéndose hasta San Bernardo. En esa comuna, el afectado fue obligado a descender en la intersección de Balmaceda con Padre Hurtado y, en ese momento, fue baleado en una de sus extremidades inferiores.

    Estos actos llevaron a sus cercanos, que fueron testigos de los hechos, a trasladarlo por sus propios medios hasta el Hospital El Pino, para poder atender el impacto balístico que había afectado la arteria femoral de una de sus piernas.

    Hombre fue raptado desde una barbería en Santiago y terminó baleado en una pierna en San Bernardo ECOH

    De acuerdo a lo señalado por el subcomisario José Luis Vallejos Bobadilla, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones, el afectado fue intervenido quirúrgicamente y “se encuentra estable y fuera de riesgo vital”.

    La situación motivó que tanto la PDI como el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) se desplegaran en el sitio del suceso para indagar la dinámica de los hechos.

    Al respecto, el fiscal ECOH, Eduardo Pontigo, comentó que una de las líneas investigativas apunta a un posible secuestro. “Hay antecedentes que permiten dar por hecho o acreditado que a él lo suben a la fuerza a un vehículo, lo sacan de un local, específicamente de una barbería en el sector de Santiago centro, para subirlo a un vehículo y trasladarlo hasta la comuna de San Bernardo“, indicó.

    En esa línea, dijo que es necesario tomar la declaración de la víctima para conocer más detalles y si es que existió algún tipo de negociación cuando estaba al interior del vehículo con sus captores.

    Hombre fue raptado desde una barbería en Santiago y terminó baleado en una pierna en San Bernardo. En la imagen, el fiscal Eduardo Pontigo junto a miembros del ECOH y la PDI. ECOH

    Por otra parte, se precisó que se trabaja con miembros de la PDI para poder recabar las grabaciones de cámaras de seguridad y poder establecer la ruta por la cual los victimarios ingresaron desde Santiago a San Bernardo. Junto con ello, se busca conocer información ligada al tipo de vehículo utilizado, la placa patente y, de esa forma, poder dar con el paradero de los responsables, quienes no han sido ubicados todavía.

    Al ser consultado sobre si existía una suerte de cuenta pendiente entre la víctima y algún posible victimario, el fiscal Pontigo señaló que “es materia de investigación”.

    Hasta el momento no tenemos nada concreto en cuanto a que haya tenido rencillas anteriores, que hayan motivado estos ilícitos en contra de él”, sumó.

    Lee también:

    Más sobre:PolicialSan BernardoSantiagoHomicidio frustradoPDIECOHRegión MetropolitanaJosé Luis VallejosEduardo PontigoHospital El Pino

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Con ataque al sur de Israel: Hutíes de Yemen se incorporan a la guerra en Medio Oriente en apoyo a Irán

    Prisión preventiva para imputado por homicidio en Alto Hospicio: víctima resultó calcinada

    Dentro de una consulta de sexo tántrico

    Gobierno de Santiago lanza programa de compostaje: se entregarán kits y se harán capacitaciones

    Investigan homicidio con arma de fuego de joven de 19 años en Puente Alto

    Repartidor de delivery es baleado por desconocidos en el Parque Almagro de Santiago

    Lo más leído

    1.
    Corte Suprema rechaza recurso de senador Ossandón y deberá pagar honorarios de abogado que lo denunció

    Corte Suprema rechaza recurso de senador Ossandón y deberá pagar honorarios de abogado que lo denunció

    2.
    Homicidio en colegio de Calama: Fiscalía afirma que joven de 18 años agredió primero a inspectora, luego a paradocente y alumnos

    Homicidio en colegio de Calama: Fiscalía afirma que joven de 18 años agredió primero a inspectora, luego a paradocente y alumnos

    3.
    El incierto futuro de las encargadas de género impulsadas por Gabriel Boric

    El incierto futuro de las encargadas de género impulsadas por Gabriel Boric

    4.
    Poder aéreo: la nueva carrera de los F-16 en Sudamérica

    Poder aéreo: la nueva carrera de los F-16 en Sudamérica

    5.
    Rector UC advierte que “el sueño de transformar Chile” puede quedar en ilusión si no se resuelve la fragilidad del financiamiento universitario

    Rector UC advierte que “el sueño de transformar Chile” puede quedar en ilusión si no se resuelve la fragilidad del financiamiento universitario

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Perú por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Perú por el amistoso internacional

    Temblor hoy, sábado 28 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 28 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    Prisión preventiva para imputado por homicidio en Alto Hospicio: víctima resultó calcinada
    Chile

    Prisión preventiva para imputado por homicidio en Alto Hospicio: víctima resultó calcinada

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Perú por el amistoso internacional

    Gobierno de Santiago lanza programa de compostaje: se entregarán kits y se harán capacitaciones

    El análisis del arquitecto chileno que observa Santiago desde Europa: “Estamos en el camino correcto”
    Negocios

    El análisis del arquitecto chileno que observa Santiago desde Europa: “Estamos en el camino correcto”

    Desvinculación de tres altos directivos: el estilo Tornel y las 24 horas que sacudieron a la CMF

    Los casos que dejó Fernando Rabat antes de asumir como ministro de Justicia

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades
    Tendencias

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades

    ¿Por qué los gatos caen de pie? Esta es una explicación científica de un misterio sin resolver

    La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia

    Tiger Woods queda en libertad tras protagonizar un accidente automovilístico en Estados Unidos
    El Deportivo

    Tiger Woods queda en libertad tras protagonizar un accidente automovilístico en Estados Unidos

    “Horripilante; ojalá el DT se dé cuenta y limpie la lista”: Argentina se llena de críticas tras el tibio triunfo sobre Mauritania

    El relato del tenista chileno que fue asaltado y herido: “Me pegan con la pistola y me apuñalan a sangre fría”

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular
    Tecnología

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Tech World 2026 presenta la inteligencia artificial híbrida de Lenovo en Chile

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    Reseña de libros: de Luis López Carrasco a Marcelo Escobar
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Luis López Carrasco a Marcelo Escobar

    El regreso de Emmanuel Carrère: una novela para hacer las paces con su pasado y que escala como clásico de su obra

    Steve Carell: “Michael Scott no era yo, pero era alguien a quien entendía”

    Con ataque al sur de Israel: Hutíes de Yemen se incorporan a la guerra en Medio Oriente en apoyo a Irán
    Mundo

    Con ataque al sur de Israel: Hutíes de Yemen se incorporan a la guerra en Medio Oriente en apoyo a Irán

    Estrecho de Ormuz, el epicentro del conflicto bélico con Irán

    Nicholas Hopton, exembajador de Reino Unido en Irán: “Trump no tenía un plan claro de cómo acabar la guerra”

    Dentro de una consulta de sexo tántrico
    Paula

    Dentro de una consulta de sexo tántrico

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”

    Reporte de Inclusividad de Tallas de Vogue Business: el retorno de la talla 0