Hombre fue raptado desde una barbería en Santiago y terminó baleado en una pierna en San Bernardo

Un hombre fue víctima de un homicidio frustrado durante la noche del viernes, luego de ser capturado por sujetos desconocidos en Santiago y, posteriormente, ser baleado en San Bernardo, en la Región Metropolitana.

Se trata de un hecho que tuvo su origen en una barbería en el centro de Santiago, cuando la víctima, un hombre de nacionalidad colombiana con situación migratoria regular y sin antecedentes policiales , fue abordado por al menos tres sujetos, quienes lo obligaron a subir a un vehículo.

Tras ello, cercanos a la víctima iniciaron un seguimiento del automóvil, el cual terminó dirigiéndose hasta San Bernardo. En esa comuna, el afectado fue obligado a descender en la intersección de Balmaceda con Padre Hurtado y, en ese momento, fue baleado en una de sus extremidades inferiores.

Estos actos llevaron a sus cercanos, que fueron testigos de los hechos, a trasladarlo por sus propios medios hasta el Hospital El Pino, para poder atender el impacto balístico que había afectado la arteria femoral de una de sus piernas.

Hombre fue raptado desde una barbería en Santiago y terminó baleado en una pierna en San Bernardo ECOH

De acuerdo a lo señalado por el subcomisario José Luis Vallejos Bobadilla, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones, el afectado fue intervenido quirúrgicamente y “se encuentra estable y fuera de riesgo vital” .

La situación motivó que tanto la PDI como el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) se desplegaran en el sitio del suceso para indagar la dinámica de los hechos.

Al respecto, el fiscal ECOH, Eduardo Pontigo, comentó que una de las líneas investigativas apunta a un posible secuestro. “Hay antecedentes que permiten dar por hecho o acreditado que a él lo suben a la fuerza a un vehículo, lo sacan de un local, específicamente de una barbería en el sector de Santiago centro, para subirlo a un vehículo y trasladarlo hasta la comuna de San Bernardo“, indicó.

En esa línea, dijo que es necesario tomar la declaración de la víctima para conocer más detalles y si es que existió algún tipo de negociación cuando estaba al interior del vehículo con sus captores.

Hombre fue raptado desde una barbería en Santiago y terminó baleado en una pierna en San Bernardo. En la imagen, el fiscal Eduardo Pontigo junto a miembros del ECOH y la PDI. ECOH

Por otra parte, se precisó que se trabaja con miembros de la PDI para poder recabar las grabaciones de cámaras de seguridad y poder establecer la ruta por la cual los victimarios ingresaron desde Santiago a San Bernardo. Junto con ello, se busca conocer información ligada al tipo de vehículo utilizado, la placa patente y, de esa forma, poder dar con el paradero de los responsables, quienes no han sido ubicados todavía.

Al ser consultado sobre si existía una suerte de cuenta pendiente entre la víctima y algún posible victimario, el fiscal Pontigo señaló que “es materia de investigación”.