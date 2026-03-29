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    Guardia fue atacado a disparos por delincuente en acceso al Mall Plaza Oeste de Cerrillos

    El sujeto disparó en tres ocasiones contra el trabajador, quien fue trasladado hasta un recinto asistencial para tratar sus lesiones.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Ataque a guardia de seguridad de Mall Plaza Oeste.

    Un guardia de seguridad del Mall Plaza Oeste resultó herido a bala la noche de este sábado en la comuna de Cerrillos, luego de ser atacado con un arma de fuego por un sujeto que integraría un grupo de delincuentes en uno de los accesos al centro comercial.

    Según información policial preliminar, Carabineros recibió la alerta alrededor de las 20.20 horas y se trasladó al lugar para atender la emergencia, ocurrida en uno de los ingresos por avenida Américo Vespucio.

    De acuerdo con los antecedentes, el trabajador resultó herido en el muslo derecho tras el roce de un disparo percutado por un sujeto que integraría un grupo de mecheros que operaba en el recinto, según el testimonio de la propia víctima.

    El guardia fue trasladado en ambulancia hasta un recinto de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

    El mayor Hugo Araneda, de la 34a. Comisaría de Vista Alegre, detalló que “un guardia de seguridad del mall, expulsa a dos individuos sospechosos de estar cometiendo robos -porque son conocidos como mecheros habituales del sector-, y en ese momento, luego de que salen, se devuelven e ingresan al recinto, efectuando tres disparos en contra del guardia de seguridad”.

    En tanto, personal policial realiza diversas diligencias y patrullajes preventivos para dar con el paradero de los atacantes y para esclarecer la dinámica de los hechos, sin que hasta ahora se haya informado de personas detenidas.

    “No hubo un proceso de evacuación, porque el mall ya estaba cerrando. Muchas personas se estaban retirando”, agregó el mayor Araneda.

    En redes sociales circula un registro del momento del ataque, donde dos mujeres que están saliendo del recinto le ordenan a un tercero agredir al trabajador, “celebrando” el actuar del delincuente, para luego darse a la fuga cobardemente.

    Más sobre:PolicialMall Plaza OesteDisparosGuardia de SeguridadCerrillos

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