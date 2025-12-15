VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Las 21 comunas en que Jeannette Jara se impuso en la Región Metropolitana

    Aunque el aspirante republicano se impuso en todas las regiones del país y ganó la capital en su conjunto, la candidata oficialista logró vencer principalmente en sectores populares y de alta densidad urbana.

    Por 
    Roberto Martínez

    La segunda vuelta presidencial de este domingo 14 de diciembre confirmó un triunfo categórico de José Antonio Kast a nivel nacional, incluyendo la Región Metropolitana, un escenario que contrasta con la primera vuelta, cuando Jeannette Jara había logrado imponerse en la capital.

    Sin embargo, el resultado final dejó un mapa electoral fragmentado en Santiago, donde la candidata del oficialismo consiguió imponerse en 21 de las 52 comunas, evidenciando bolsones de apoyo relevantes pese a la derrota general.

    El respaldo más contundente para Jara en la RM se registró en Pedro Aguirre Cerda, donde alcanzó un 58,7% de los votos, transformándose en la comuna donde obtuvo su mejor desempeño porcentual.

    A ese resultado se sumaron victorias amplias en comunas históricamente vinculadas a la centroizquierda y la izquierda, como Cerro Navia, con un 57,7%, Lo Espejo, donde superó el 56%, y San Joaquín, con un 55,6%.

    El mapa favorable a Jara también se extendió por el eje poniente de la capital. Quilicura (52,3%), Pudahuel (51,4%), Renca (53%), Conchalí (52,6%), Recoleta (51,2%), Quinta Normal (50,5%) y Lo Prado (52,9%) se inclinaron por la abanderada oficialista, en varios casos con márgenes estrechos, lo que confirma una competencia voto a voto en sectores urbanos densamente poblados.

    Asimismo, en comunas como Quinta Normal y Peñalolén (50,6%), la diferencia fue mínima.

    En el sur de Santiago, La Pintana (52,1%), La Granja (53,5%), San Ramón (52,3%) y Puente Alto también se sumaron al grupo de comunas donde Jara logró imponerse, destacando especialmente Puente Alto, la comuna más poblada del país, donde obtuvo un 53,7%, un resultado políticamente significativo pese a la derrota nacional.

    A ello se agregan triunfos en Maipú (52,4%), Macul (51,2%) y Ñuñoa (51,1%), esta última tradicionalmente disputada y donde la candidata oficialista se impuso por un margen estrecho.

    Uno de los datos más llamativos del resultado en la Región Metropolitana fue la victoria de Jara en La Florida (50,9%), comuna que en elecciones anteriores había mostrado una tendencia más favorable a la derecha, y en San José de Maipo (51,6%), territorio semi rural donde la candidata logró superar a Kast con poco más del 51%.

    En contraste, José Antonio Kast se impuso en 31 comunas de la Región Metropolitana, consolidando su ventaja en sectores del oriente y nororiente de Santiago, lo que le permitió quedarse con la región en su conjunto.

    Aun así, el desempeño de Jeannette Jara en estas 21 comunas confirma que, pese al giro político del país, la capital sigue mostrando una fuerte heterogeneidad electoral, con territorios donde el respaldo al oficialismo se mantiene vigente y competitivo.

