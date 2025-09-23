Jeannette Jara tras anuncio de nominación de Bachelet a la ONU: “Un orgullo enorme para Chile, trasciende colores políticos”

La candidata presidencial de la centroizquierda, Jeannette Jara, se refirió este martes al anuncio del Presidente Gabriel Boric de que Chile nominará a Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas, en el marco de su discurso en la 80ª Asamblea General en Nueva York.

A través de su cuenta de X, la exministra del Trabajo expresó que “la nominación de Michelle Bachelet como Secretaria General de la ONU reconoce su amplia trayectoria: ex Presidenta en dos periodos, Alta Comisionada de DD.HH. y referente mundial en igualdad y democracia”.

En la misma línea, Jara sostuvo que “su experiencia y liderazgo son garantía para enfrentar los grandes desafíos globales, y una oportunidad para que, como país, nos unamos en torno a esta buena noticia que trasciende colores políticos”.

La reacción de la abanderada oficialista se suma a los respaldos que ha concitado en el bloque la nominación de Bachelet tras la intervención de Boric en el plenario de Naciones Unidas, donde destacó la relevancia de que América Latina y el Caribe asuman un rol protagónico en la conducción del organismo multilateral, y al mismo tiempo subrayó la necesidad de avanzar en la equidad de género, dado que en ocho décadas nunca una mujer ha liderado la Secretaría General.