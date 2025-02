Jefe de Defensa Nacional en La Araucanía afirma que violencia rural ha disminuido cerca de un 60% en el último año

Más de 11 mil hectáreas afectadas, 17 viviendas dañadas y 31 personas damnificadas. Ese es el catastro que han dejado los incendios forestales que afectan a distintas zonas de la Región de La Araucanía desde el fin de semana pasado.

En virtud de las altas temperaturas que generan un escenario propicio para la generación de incendios, el Presidente Gabriel Boric decretó toque de queda para 12 comunas de la región, medida que ha sido bien evaluada por las autoridades.

Respecto a los incendios se ha generado controversia, puesto que la ministra del Interior, Carolina Tohá, ligó la intencionalidad de los siniestros en La Araucanía con “causas de disputas por tierra”, lo que generó un intenso malestar en varias autoridades en la zona, que acusaron que se estaba vinculando y estigmatizando a priori a sectores mapuche.

Bajo ese escenario, el general de Brigada Alejandro Moreno, jefe de Defensa Nacional (Jedena) en La Araucanía, señaló en conversación con radio ADN, que por parte del Ejército no han encontrado evidencia de intencionalidad en los siniestros. No obstante, resaltó que a su institución no le compete referirse a esa materia.

“En todo lo que son los patrullajes, la labor de control que efectúan todas las personas en la región, no hemos tenido pruebas de ello (intencionalidad)”, sostuvo.

Eso sí, aseguró que, “en caso de encontrar algún tipo de hallazgo, estas serían puestas en conocimiento a los organismos correspondientes, pero a la fecha no hemos detectado algún tipo de elementos”.

Incendio en La Araucanía. Foto: Fabian Valenzuela/Aton Chile.

Respecto a reivindicación de tierras y los hechos de violencia que se han registrado por años en la zona a propósito de esa materia, el Jedena precisó que “a la fecha durante el año los indicativos de violencia rural en la región han disminuido alrededor de un 60%”.

Asimismo, señaló que los funcionarios del Ejercito cumplen “distintos roles, pero yo creo que las cifras hablan y la percepción de la seguridad de las personas hablan por sí solos. Llevar un 60% menos a misma fecha del año anterior y la percepción de seguridad que tiene la gente es un indicativo que uno no lo puede desmentir”, sostuvo.

Respecto a si el origen de los incendios tendría relación con la reivindicación de tierras, el capitán Moreno señaló que no es quién “para descartar ni afirmar nada”. “Nuestra labor es otra, es brindar apoyo a la seguridad, cooperar en la medida de extinción, en la medida que nuestros medios lo permitan”, aseveró.