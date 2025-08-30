Metro restablece servicio en cuatro estaciones de la Línea 1 tras jornada de interrupciones

En una jornada marcada por las interrupciones del servicio, durante esta tarde la empresa Metro informó que debió suspender el servicio de la Línea 1 debido a “una persona en la vía” en algunas estaciones del eje avenida Providencia.

Por lo anterior, es que desde alrededor de las 20.05 horas, personal de la estatal inició la evacuación de los pasajeros de las estaciones Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones.

Con todo, la compañía reportó el incidente en su cuenta de X, señalando que “por persona en la vía, servicio de la Línea 1 solo está disponible de San Pablo a Baquedano y de Tobalaba a Los Dominicos”.

Asimismo, se informó que la combinación entre las L1 y L6 de la estación Los Leones, se mantiene suspendida.

Tras más de una hora y 40 minutos, la empresa informó el restablecimiento del servicio alrededor de las 22 horas.

En la mañana, la red inició el servicio con la estación Franklin de la L6 sin servicio, lo cual se extendió por 54 minutos, lo que también afectó los trasbordos entre la L6 y L2.

Posteriormente se vio afectado el servicio en la L4, que conecta Puente Alto con Providencia, también por “una persona en la vía”, afectando a los pasajeros de las estaciones Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña y Los Orientales, que estuvieron una hora y 17 minutos sin acceso al Metro.