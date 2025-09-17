Juzgado de Antofagasta reagenda audiencia para discutir competencia en caso ProCultura por solicitud de Orrego

El Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió citar a una nueva audiencia para el martes 30 de septiembre en la que debería resolver respecto de la incompetencia de dicho tribunal para ver la causa penal que investiga los convenios suscritos por la fundación ProCultura y diversos gobiernos regionales del país.

Esto atendiendo una presentación que hizo la defensa del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, que busca que la causa sea trasladada al 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Este miércoles, a partir de las 8.30 horas se discutió el tema y se dispuso reagendar el debate para dos semanas más, a petición de la defensa de Orrego, que buscaba tener acceso a todos los antecedentes de la causa.

Acogiendo lo solicitado por la representación de la autoridad capitalina, el tribunal finalmente alzó la reserva de la causa y determinó reagendar la audiencia de incompetencia para el 30 de septiembre a las 14.00 horas.

Al no existir reserva, el ingreso de medios estará autorizado.