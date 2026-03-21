Kast asiste a funeral de sargento Figueroa en Puerto Varas y llama a “cuidar y respetar a Carabineros”

Kast asiste a funeral de sargento Figueroa en Puerto Montt y llama a “cuidar y respetar a Carabineros”

El Presidente de la República, José Antonio Kast, participó este sábado en el funeral del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla en Puerto Varas, instancia en la que entregó un discurso marcado por el tono emotivo y un fuerte llamado a respaldar a Carabineros de Chile.

Durante la ceremonia, el Mandatario comenzó agradeciendo la presencia de autoridades civiles, religiosas y policiales, destacando el carácter transversal del homenaje. “Hoy día convoca a la nación entera en un momento de dolor, pero está aquí representada toda la nación”, afirmó, relevando la asistencia de representantes del Ministerio Público, la policía y autoridades locales y nacionales.

En su intervención, Kast también puso énfasis en el contexto simbólico que rodea la vida y muerte del funcionario policial, vinculando fechas significativas tanto personales como institucionales. Recordó que el ataque que dejó gravemente herido a Figueroa ocurrió el mismo día en que asumió la Presidencia, lo que —según señaló— “nos une en el dolor hoy día, pero nos mantiene unidos hacia adelante”.

Kast asiste a funeral de sargento Figueroa en Puerto Montt y llama a “cuidar y respetar a Carabineros”

El jefe de Estado destacó además el rol de la familia del sargento, mencionando especialmente a su madre, esposa e hijo, a quien dirigió palabras directas: “Has perdido a tu papá, pero has ganado una nación que te va a acompañar”, expresó, subrayando el compromiso del Estado con los familiares de mártires de la institución.

En el plano institucional, el Presidente recalcó la necesidad de fortalecer el respaldo a Carabineros, en un contexto marcado por la violencia contra funcionarios policiales. “Cuando te dicen duerme tranquilo, es porque hay un carabinero que cuida de ti. El compromiso hoy día es cuidar de la institución”, sostuvo.

Kast advirtió además sobre la magnitud de las pérdidas dentro de la policía uniformada, señalando que ya suman más de 1.200 mártires, y llamó a que el crimen no quede impune. “De nosotros depende que la muerte de Javier no sea en vano, que mueva nuestros corazones y que mueva a Chile para que la paz y el orden sean un faro para nuestra nación”, afirmó.

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En esa línea, el Mandatario reforzó que el Gobierno desplegará todos los esfuerzos para esclarecer el caso. “Necesitamos justicia. Desde el Estado pondremos todo de nuestra parte y pedimos a cada vecino y a las autoridades que nos ayuden a encontrar a los responsables”, indicó.

El funeral del sargento Figueroa se desarrolló en medio de honores institucionales y una alta concurrencia de autoridades y ciudadanos, en una jornada marcada por el duelo nacional decretado tras su fallecimiento, luego de haber permanecido varios días en estado crítico producto de un ataque armado.