Quién es el sargento que falleció tras ser agredido en Puerto Varas

La madrugada de este jueves se confirmó el fallecimiento del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla (36), quien recibió un disparo en la cabeza al acudir a un procedimiento la madrugada del 11 de marzo, el mismo día en que se realizó el cambio de mando presidencial.

Todo comenzó a las seis de la mañana de ese día, cuando la Primera Comisaría de Puerto Varas recibió un llamado por ruidos molestos, causados por un grupo de sujetos que se encontraba bebiendo alcohol en el sector de la línea férrea de esa ciudad de la región de Los Lagos.

El procedimiento fue adoptado por el sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla (36), quien al llegar al lugar debió enfrentar a los sujetos, quienes se encontraban armados. El procedimiento rutinario se ejecutó cuando uno de los delincuentes, aún no detenido, percutó dos disparos, impactando al funcionario en su cráneo.

Tras ser hallado por su compañero de patrulla, Figueroa fue rápidamente trasladado al Hospital Base de Puerto Montt, donde se mantuvo internado hasta esta jornada en la Unidad de Cuidados Intensivos, con un diagnóstico de extrema gravedad, con muerte cerebral.

La indagatoria del caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), según lo determinó el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECOH) de la Fiscalía.

¿Quién es el sargento Figueroa?

El sargento segundo Figueroa ingresó a Carabineros con 21 años. Es oriundo del sur del país, por lo mismo su formación en la institución la cursó en la Escuela de Formación de Carabineros en Puerto Montt, desde donde egresó con una destacada carrera académica.

Figueroa estaba casado con otra funcionaria de Carabineros, con quien vivía en la zona lacustre de la Región de Los Lagos, específicamente en Purranque. El carabinero, además, es padre de un niño de siete años .

El sargento segundo se desempeñó por casi 15 años en Carabineros, específicamente en el área operativa de la institución en la ciudad de Puerto Varas.

Su carrera en la policía uniformada siempre fue destacada, según fuentes policiales. Eso lo llevó estar en la “lista de mérito” durante estos 15 años, lo que demuestra las altas calificaciones que tuvo su labor. Quienes conocen al funcionario, lo califican como una persona “muy profesional y querido” en la institución.