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    Fallece carabinero baleado en Puerto Varas

    Javier Figueroa se mantuvo internado en riesgo vital desde el pasado 11 de marzo, en el Hospital Regional de Puerto Montt, cuando fue herido de gravedad en su cabeza por desconocidos.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    La madrugada de este jueves, se confirmó el fallecimiento del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, quien fue baleado en la cabeza durante una fiscalización en la comuna de Puerto Varas, en la Región de Los Lagos.

    Cabe recordar que Figueroa se mantenía internado en el Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz Schroeder, luego de haber sido baleado en la cabeza en un operativo de fiscalización en las vías férreas a la altura de Pasaje Uno con calle Nicanor García, donde sujetos abrieron fuego en contra de los uniformados, el pasado 11 de marzo.

    El policía se mantenía en riesgo vital y conectado a ventilación mecánica en el recinto asistencial.

    La información fue confirmada por distintas fuentes consultadas por La Tercera. Al cierre de esta nota, se esperaba la confirmación por parte de Carabineros de Chile.

    Por este crimen aún no hay personas detenidas.

    Más sobre:CarabinerosPuerto VarasJavier Figueroa

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